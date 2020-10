Covid-19. Proença 'pega' no GP Portugal F1 para apontar diferença de tratamento

Pedro Proença não fez por menos. Na sua página oficial na rede social Facebook, o presidente da Liga de Clubes publicou uma imagem do encontro entre Farense e Rio Ave (0-1), da quinta jornada da I Liga, em que alegadamente existe distanciamento social entre os adeptos que estiveram no Estádio Algarve, e também um imagem do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve, na mesma região, em que alegadamente a instruções e regras da Direção-Geral da Saúde, durante a pandemia da covid-19, poderão não ter sido respeitadas.