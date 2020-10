Se o Bloco de Esquerda votar contra o OE esta madrugada, pode vir aí um “Orçamento Cristina” ou um “Orçamento Joacine”. O partido PAN (Pessoas-Animais-Natureza) anunciou este domingo que se irá abster no Orçamento do Estado para 2021, mais um passo a caminho da viabilização. A líder parlamentar do PAN começou por lembrar que o Orçamento surge numa altura em que o país enfrenta “segunda vaga” da pandemia de Covid-19 e que “há muito a fazer em sede de especialidade em 2021”, mas querendo manter a negociação e “não podendo votar a favor”, o PAN vai “abster-se”. Com a já anunciada abstenção do PCP garantida, falta apenas um deputado votar a favor (ou dois absterem-se) para que o Governo possa ter garantida a viabilização do Orçamento.

O Bloco de Esquerda decide e anuncia o seu voto na madrugada deste domingo, mas caso o voto seja contra, pode ser uma deputada não-inscrita a dar essa garantia ao executivo. A deputada não-inscrita Cristina Rodrigues garantiu ao Observador que vai tomar e comunicar a decisão já esta segunda-feira.

O PEV anunciou que só tomará a decisão na terça-feira, pelo que amanhã pode ser o “dia de Cristina”, em que a não-inscrita coloca o selo final na aprovação do OE. Basta que para isso vote a favor. O mesmo poder tem Joacine Katar Moreira que, caso vote a favor, tem o mesmo poder de viabilizar o Orçamento do Estado para 2021. Isto, claro, caso a Mesa Nacional do Bloco se decida pelo voto contra (com o qual tem ameaçado).

Voltando ao anúncio do PAN, Inês Sousa Real explica que o OE2021 deve ser “capaz de começar a recuperação económica” e lembra “que ninguém deve ficar esquecido neste orçamento”. O PAN lembra que “nesta fase o conteúdo do orçamento final está em aberto e há espaço para avanços em sede de especialidade”. Assim, “contando que o Governo e o PS não retrocedam nos compromissos já assumidos, não podendo votar a favor deste orçamento, o PAN vai abster-se na generalidade”.

Antes de anunciar este sentido de voto, Inês Sousa Real reiterou os “aspetos positivos” do Orçamento do Estado para 2021 como “a subida do valor mínimo do subsídio de desemprego para um valor acima do limiar da pobreza; a criação de um novo apoio social e a previsão de uma proibição de despedimentos para as empresas que recebam apoios públicos;no prolongamento dos apoios às empresas; a não-transferência de dinheiros públicos para o Novo Banco; um plano ferroviário nacional que assegure a ligação ferroviária a todas as capitais de distrito; a consagração de um programa nacional de remoção de amianto; ou ainda a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, cuja criação da comissão para a sua elaboração foi já anunciada pelo Governo”.

Além disso, lembrou, “como resultado do forte empenho e mérito das propostas”, o partido conseguiu ver “inscritas na generalidade” propostas como “o alargamento dos projetos de housing first e apartamentos partilhados, o que vai permitir tirar da rua centenas de pessoas; a concretização de uma casa abrigo para vítimas de casamento infantil, precoce ou forçado; a garantia de 261 contratações para o INEM; a implementação de incentivos de aquisição a veículos de baixas emissões, bicicletas convencionais ou elétricas; a realização de protocolos com hospitais veterinários universitários, para assegurar a prestação de serviços médico-veterinários aos animais detidos por famílias carenciadas e associações zoófilas; e a aprovação do regime jurídico do provedor de animais, que não apenas os de companhia”.

Além disso, lembra, para o PAN “palavra dada é palavra honrada” e por isso era preciso garantir a concretização de medidas aprovadas no âmbito do Orçamento para 2020 ainda não executadas. E elencou-as. O PAN teve garantias do Governo que estas medidas vão ser concretizadas.