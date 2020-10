Nunca houve tantos internamentos devido à Covid-19 em Portugal. De acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) deste domingo, há 1.574 pessoas internadas. Há quatro dias consecutivos que Portugal bate recordes no que toca a internamentos: no sábado contabilizaram-se 1.455, esta sexta-feira havia 1.418 pessoas internadas e na quinta-feira 1.365.

Comparativamente a sábado, registaram-se mais 119 internamentos. Foi a terceira maior subida no número de internados em 24 horas: no dia 2 de abril, houve mais 316 pessoas internadas e a 27 de março 163. Dos 1.574 casos de internamento, 230 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais nove casos relativamente a este sábado.

Um homem com idade entre os 20 e os 29 anos morreu com Covid-19. É uma das 19 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas — menos duas mortes do que na véspera — e o terceiro óbito nesta faixa etária em Portugal desde o início da pandemia.

Dos 19 mortos, 10 foram registados na região do Norte, oito em Lisboa e Vale do Tejo e um no Alentejo. As vítimas mortais são dez homens e seis mulheres com mais de 80 anos, dois homens com idades entre os 70 e os 79 anos, além de um homem entre os 20 e os 29 anos.

Este domingo contabilizaram-se ainda 2.577 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, menos 1.092 novas infeções — este sábado registaram-se 3.669 novos casos, um recorde de novas infeções diárias no país.

Desde o dia 14 de outubro Portugal contabilizou mais de dois mil casos diários de infeção em sete dias e em dois dias — este sábado, dia 24, e quinta-feira, dia 22 — teve mais de três mil casos.

Dos novos casos, 1.696 são na região de Norte, o que representa 65,8% do total de novos casos registados nas últimas 24 horas — este sábado a região tinha contabilizado 60,3% dos novos casos. Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se mais 492 casos, na região Centro mais 290 casos, no Alentejo mais 44 e no Algarve 42. A Madeira contabilizou mais 11 casos e os Açores mais dois.

Portugal regista 118.686 casos confirmados de infeção e 2.316 óbitos desde o início da pandemia. Este domingo registaram-se mais novos casos ativos (pessoas com a infeção ativa) do que casos de recuperação, ao contrário do que aconteceu este sábado.

Nas últimas 24 horas, houve mais 1.035 casos de recuperação — ontem contabilizaram-se 1.962 pessoas recuperadas — num total de 68.877 pessoas que recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia. Quanto aos novos casos ativos, foram 1.523, num total de 47.493.

Há ainda 58.749 contactos em vigilância, mais 1.725 nas últimas 24 horas.