Ricardo Gonçalves, que apresentou a moção “Santarém no rumo certo” e concorreu sozinho, teve 108 votos num total de 117 votantes (dos 246 possíveis), tendo oito sido brancos e um nulo, disse o próprio à Lusa.

Ricardo Gonçalves, que é também presidente da Câmara de Santarém, a concluir o seu segundo mandato, considera que “o trabalho do PSD nos órgãos autárquicos tem feito crescer Santarém” e que importa “dar continuidade ao trabalho realizado, no próximo mandato da concelhia e das autarquias locais”.

Considerando ter conseguido, no último mandato nos órgãos locais do PSD, “unir o partido” e mobilizar os militantes, Ricardo Gonçalves assume como principal tarefa para os próximos meses continuar “o trabalho já realizado pela atual equipa de escolha dos candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e assembleias de freguesia”, sendo sua ambição a “manutenção da maioria do PSD, conquistar mais juntas de freguesia e eleger o presidente da Assembleia Municipal”.