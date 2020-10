Mais que isso, o polvo retribui a curiosidade. Parece fitá-lo (acredita-se que os polvos conseguem distinguir cores) e até lhe estende um tentáculo, a fazer lembrar a cena de E.T. e o seu dedo luminoso. “São muito fortes, a sucção é poderosa”, descreve Foster.

A relação entre os dois evolui e somos levados para o mundo deste polvo: a caça, as camuflagens, as refeições, as fugas de vilões como os tubarões listrados (spoiler: há um ataque mas o tentáculo do polvo ferido regenera) e até as brincadeiras em frente à câmara. É verdade, os polvos brincam.

A “National Geographic” diz mesmo que a “inteligência dos polvos envergonha muitos vertebrados”. Os polvos têm 500 milhões de neurónios, enquanto os seres humanos 86 mil milhões, mas os ratos apenas têm 80 milhões. O mais interesse é que a maior parte dos neurónios do polvo não estão no cérebro, mas sim espalhados pelos tentáculos, com um sistema nervoso complexo.

“Foi a minha professora que me mostrou os outros animais da floresta”, conta Craig, explicando o título do filme – “My Octopus Teacher”, em português traduzido para “A Sabedoria do Polvo”. Apesar de não se perceber no documentário, também contou com a ajuda de outros mestres, cientistas e mergulhadores, que o ajudaram a descodificar alguns dos comportamentos do bicho, alguns deles uma novidade para a comunidade científica.

Rui Rosa, o biólogo português que investiga a maneira como os cefalópodes se estão a adaptar “às alterações climáticas” da última década, conseguiu surpreender-se. Além da “cumplicidade da relação” entre Foster e o polvo, o investigador destaca uma cena em particular.

Quando o polvo se esconde como uma bola nas costas de um tubarão. Achei delicioso. Posso estar errado, mas não havia registo deste comportamento na literatura científica nem em nenhum outro documentário.”

Esta cumplicidade consegue-se, segundo Foster, com “confiança”. “Eles são muito curiosos. Oscilam entre o medo e a curiosidade. Só depois de algum tempo percebem ‘OK, esta pessoa não é uma ameaça e o jogo muda. E reconhecem as pessoas, isso está provado.”

Algumas semanas depois da estreia, o filme deu que falar nas redes sociais quando Sophie Lewis, uma escritora feminista, descreveu-o num tweet como “um documentário sobre um homem hetero que tem uma relação erótica que vai mudar a sua vida com um polvo fêmea”.

Well, I watched "My Octopus Teacher" on netflix: a flawed but moving documentary about a straight man who has a lifechanging erotic relationship with a female octopus. I cried, then read out loud to my friends the entirety of @amiasrinivasan's 2017 essay (https://t.co/ILun9KMlxz) pic.twitter.com/Azefm8xJjU — Sophie Lewis (@reproutopia) September 20, 2020

O tópico tornou-se tão viral que a “Vulture” dedicou um artigo apenas a esta temática sexual – “So How Horny Is The Netflix Octopus Movie?” – para não chegar a conclusão nenhuma a não ser que “o oceano é obviamente inerentemente erótico”.

Pelos vistos, estas criaturas são tão especiais que até têm um dia dedicado a elas, a 8 de Outubro, o Dia Mundial do Polvo. A data, para dar a conhecer a espécie que é mais antiga que os dinossauros (e é a quarta mais pescada em Portugal), não foi escolhida ao acaso: os polvos têm oito tentáculos.

Efemérides à parte, a “New York Magazine” considera o filme “a história de amor que todos precisávamos agora”. E, sim, tem razão. Prepare-se até para algumas lágrimas, já que desde o início sabemos o final trágico da história: “Quando se reproduzem, [os polvos] morrem, como muitas espécies”, continua o biólogo português Rui Rosa.

Mas até nisso parece haver algum conforto. “De certa forma, é melhor que uma morte humana porque é muito misericordiosa, muito curta”, comenta Craig Foster sobre a perda da sua amiga marinha. “Quando chega ao fim da sua vida, fica senil, o cérebro não está a funcionar tão bem, então ela não está totalmente ciente do que se está a passar.”