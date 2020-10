Com o aumento das infeções por Covid-19 em toda a Europa, novas restrições estão a ser aplicadas por parte dos governos. Muitos países adotaram o recolher obrigatório para controlar a propagação da doença e, assim, as ruas das principais cidades europeias — mesmo das grandes capitais — voltaram a estar desertas. Das esplanadas ao trânsito automóvel, as imagens falam por si. Percorra a fotogaleria.