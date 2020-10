Vinte utentes e nove funcionárias recuperaram da infeção pelo novo coronavírus no Lar Nossa Senhora do Pranto, em Salto, Montalegre, onde se tenta retomar a normalidade com o regresso dos alunos à escola, das missas e feiras.

Os primeiros casos de infeção no lar de idosos foram conhecidos em 30 de setembro e a 02 de outubro a Câmara de Montalegre, no distrito de Vila Real, ativou o Plano de Emergência e Proteção Civil para travar a propagação do surto pela comunidade.

Alberto Fernandes, presidente da direção do lar e da Junta de Freguesia de Salto, disse esta segunda-feira à agência Lusa que estão, neste momento, dados como recuperados 20 utentes e nove funcionárias da instituição, as quais estão também a regressar ao serviço.

Do total de 30 utentes, 26 contraíram a infeção pelo novo coronavírus, faltando ainda recuperar cinco. Um homem de 66 anos, infetado neste surto de novo coronavírus, morreu no hospital de Vila Real.

O utente estava institucionalizado há cerca de 20 anos naquele lar e sofria de outras patologias.

Há ainda cinco funcionárias positivas, algumas da quais vão repetir o teste nos próximos dias.

Quanto à origem do surto na instituição, Alberto Fernandes disse que “tudo indica que possa ter sido uma visita de um utente”.

O autarca apontou ainda outras “boas notícias” nesta vila, como o regresso dos alunos à escola “com normalidade” e a reposição da missa e da feira semanal, que se realizaram, como habitualmente, no domingo.

O medo afastou muitas crianças da escola e a suspensão de feiras e missas, foi uma das medidas implementadas para travar a propagação do surto.

Alberto Fernandes acredita que “lentamente” a vila vai recuperando o movimento que a caracteriza, já que é local de passagem para muitos trabalhadores, pescadores e também caçadores.

Depois de, na fase mais grave do surto, ter ultrapassado os 80 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, cerca de 70 dos quais na freguesia de Salto, o concelho Montalegre registava no domingo uma diminuição para os 49 casos ativos.

Segundo o boletim epidemiológico do Agrupamento de Centro de Saúde (ACES) do Alto Tâmega e Barroso, desde o início da pandemia Montalegre contabilizou 89 casos de infeção pelo novo coronavírus e, até domingo, registava 39 recuperados.

Em Portugal, morreram 2.316 pessoas dos 118.686 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.