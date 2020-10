Covid-19. Número de internados quase duplicou em duas semanas

O Norte é cada vez mais a região que mais casos diários acumula. Esta segunda-feira, foram identificados 1.633 infeções no boletim da DGS, ou seja, 66,7% do total do país nas últimas 24 horas. No total, desde que começou a pandemia, tem 51.932 casos confirmados.

Lisboa e Vale do Tejo teve 580 casos esta segunda-feira (53.412 infeções desde março). E as restantes regiões 234 casos — 167 no Centro, 24 no Alentejo, 27 no Algarve, 11 na Madeira e 5 nos Açores

Nas mortes, é Lisboa e Vale do Tejo que tem quase metade dos registos do último dia. A região de acumulou 13 das 27 mortes por Covid-19 das últimas 24 horas em Portugal. O boletim diário da DGS dá conta ainda de oito mortes no Norte, cinco no Centro e uma no Alentejo.