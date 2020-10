As autoridades de saúde de Hong Kong anunciaram que estão a tentar controlar a transmissão de um fungo, Candida auris, transmissível, resistente a medicamentos e que apresenta uma taxa de letalidade entre 30 a 60%. “Estamos a tentar controlar o fungo dentro dos hospitais e dos lares de idosos, de maneira a que não seja transmitido à comunidade“, afirmou Raymond Lai, diretor do controlo de infeções da Autoridade Hospitalar de Hong Kong, esta sexta-feira à imprensa local.

Já foram detetados 136 casos em 2020 (contra 20 de 2019), maioritariamente em hospitais públicos e em lares de idosos. Lai admite que a pandemia de Covid-19 poderá ter contribuído para o aumento dramático de doentes com o fungo Candida auris, já que os equipamentos de isolamento têm estado apenas disponíveis para tratar doentes com o novo coronavírus.

Alguns hospitais não têm quartos isolados nas enfermarias gerais, o que faz com que tenha que colocar pacientes com Candida auris no canto dessas enfermarias como medida de precaução, o que pode aumentar as chances de infeção cruzada”, disse o diretor do controlo de infeções da Autoridade Hospitalar de Hong Kong.