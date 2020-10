A ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, confirmou no Parlamento que as pensões mais baixas (até 658 euros), mesmo as que foram atualizadas durante a Troika, vão ter um aumento extraordinário de dez euros. Essa subida vai acontecer a partir de janeiro, como já tinha avançado o PCP.

“A atualização que prevemos para 2021 é uma atualização de 10 euros para todos [até 1,5 IAS, isto é, 658 euros] e a partir de janeiro”, disse a ministra do Trabalho, frisando que a medida resultou das negociações com o PCP. A pergunta tinha sido feita pelo deputado centrista João Almeida. “Qual é o racional que faz com que pensões mais baixas das mais baixas e idosos mais pobres dos mais pobres recebam menos do que os restantes pensionistas?”.

Nos últimos anos, além da atualização automática (que não deverá acontecer em 2021 devido à evolução negativa do PIB e da inflação), o Governo tinha optado por um aumento extraordinário, mas apenas para as pensões mais baixas que não foram atualizadas durante a Troika, entre 2011 e 2015. Na contabilização do CDS, essa restrição levou a que os pensionistas com pensões mais baixas saíssem prejudicados face aos restantes.

Em 2021, também essas têm direito ao aumento de dez euros, que vai acontecer em janeiro, depois das negociações com o PCP. A ideia inicial do Governo era que o aumento extraordinário fosse feito apenas em agosto.

Ana Mendes Godinho adiantou também que a medida abrange cerca de 1,9 milhões de pensionistas.