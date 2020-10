É o primeiro caso confirmado no Parlamento: uma deputada socialista foi diagnosticada com covid-19. O Observador sabe que a deputada participou nos trabalhos parlamentares até sexta-feira e que, durante o fim de semana, manifestou os primeiros sinais da doença.

Entretanto, pelo menos um outro deputado do PS foi contactado para ser informado do caso. Ligou para a linha SNS24 e foi aconselhado a seguir uma rotina normal a menos que manifestasse algum sintoma.

A deputada não deverá participar na votação do Orçamento do Estado para 2021 na generalidade que decorre esta quarta-feira, 28. No entanto, mesmo que as contas estejam à justa, isso não deverá alterar o resultado, já que os votos são contabilizados por bancada (a menos que fosse pedida a votação nominal e, mesmo assim, o Governo continuaria a ter margem para aprovar o OE).

O Observador já tentou contactar a assessoria da bancada parlamentar socialista para perceber se foram tomadas algumas diligências.

O Observador procurou também um esclarecimento junto da comissão parlamentar a que a deputada pertence, mas não obteve ainda resposta.