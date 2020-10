A forma viral como o casaco de Jonathan Anderson se espalhou pelas redes sociais, em especial através do TikTok e do Instagram, não pode ser comparada a nenhum outro must-have. No mundo da moda, quando uma peça se torna um ícone, o desfecho é sempre o mesmo — a corrida às lojas é imediata e o produto em questão esgota em poucos dias. E claro, a etiqueta raramente baixa dos quatro dígitos.

Mas o fenómeno em torno do Colourblock Patchwork Cardigan da marca britânica JW Anderson é diferente. Começou tudo em fevereiro, no dia em que Harry Styles o vestiu durante um ensaio para participar no programa The Today Show, da norte-americana NBC. O aspeto artesanal do casaco e o apelo do tricotado à mão mobilizou os primeiros fãs a reproduzirem a peça em casa.

O TikTok só amplificou o burburinho em torno do agasalho. Enquanto um número crescente de pessoas exibia orgulhosamente a sua réplica caseira, alguns iluminados produziam verdadeiros tutoriais. Bastava saber tricotar para assegurar um casaco de malha, que nas lojas viria a custar 1.450 euros. O confinamento tornou o fenómeno ainda mais pertinente. Além de entretém caseiro, nenhuma outra peça materializava a ideia de conforto como esta. O cardigan de Jonathan Anderson parecia ter sido pensado para a nova vida em casa.

Nem o próprio designer conseguiu ficar indiferente. Em junho, na sua página de Instagram, partilhou a fotografia de Harry Styles, juntamente com uma compilação de imagens e vídeos de quem já se tinha aventurado nesta confeção doméstica. “Não sabia que isto estava a acontecer […] o poder do feito à mão é uma coisa incrível”, descreveu Anderson, que além de criar coleções para a própria marca, ocupa ainda o cargo de diretor criativo da Loewe.

Este passou a ser, oficialmente, um casaco do mundo quando a própria marca disponibilizou um pequeno manual de instruções com o passo a passo. A peça, que já era viral, tornou-se ainda mais. No Instagram, o hashtag #harrystylescardigan não deixa margem para dúvida. Com mais de 2.600 publicações, há versões para todos os gostos, com novas combinações de cores e modelos para animais de estimação. Reunimos alguns exemplos na fotogaleria.