Já imaginou um telemóvel que carregue em 36 minutos, que filme os momentos que pretende imortalizar com uma qualidade estonteante e que tire fotografias aos seus animais de estimação com os maiores detalhes possíveis? Não imagine, ele já existe. Ou melhor: eles já existem. São três telemóveis, com várias opções de tecnologia para a necessidade de cada consumidor e pertencem à gama Reno4, da OPPO, uma empresa chinesa que chegou agora a Portugal e que apresentou ao mercado esta série revolucionária.

Concebido com modo duplo 5G, ecrã Silky Display de 120Hz e configurações poderosas de hardware e software, o Reno4 Z 5G foi construído para oferecer tecnologia avançada no cenário 5G atual. Os equipamentos estarão à venda em Portugal entre outubro e novembro nos Operadores e principais Retalhistas.

Vamos agora às grandes especificidades dos três telemóveis?

Imagens noturnas de alta qualidade

Poder de computação na palma da mão. Hoje é isso que exigimos do nosso smartphone. Mas não só: também queremos registar todos os momentos em alta qualidade. A pensar nesta necessidade de tantos consumidores, a OPPO melhorou as funcionalidades de vídeo do Reno4 e Reno4 Pro. A introdução da função Ultra Night Video veio resolver aqueles problemas com os quais todos nos deparamos, como imagens desfocadas e pouca clareza das imagens noturnas. O equipamento está apetrechado com uma lente de vídeo ultra grande angular Sony IMX708, que tem um campo de visão de 120 graus e que pode captar imagens de ângulos mais amplos com muito mais detalhe.

OPPO firme no mercado nacional ↓ Mostrar ↑ Esconder Desde o lançamento do seu primeiro smartphone, em 2008, a OPPO tem pautado a sua atuação por oferecer aos consumidores dispositivos com uma perfeita mistura entre o melhor design e a tecnologia mais inovadora. Este ano, a marca chinesa anunciou um investimento na Europa, onde Portugal foi um dos países contemplados. Com a chegada da empresa a território nacional, a OPPO passa a estar presente em mais de 40 geografias em todo o mundo, incluindo Espanha, França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Suíça, China, Índia, Turquia e Rússia. O OPPO A9 foi o primeiro telemóvel da empresa a estar disponível no mercado português, uma aposta no mercado médio dos smartphones.

Além disso, a versão Pro dispõe de um sensor de 1/2,43 polegadas com um único tamanho de pixel de até 1.4μm. Também suporta quatro-em-um pixéis, operando numa maior exposição com maior sensibilidade à baixa visibilidade. Outra novidade avançada pela marca chinesa, também na versão Pro, é o Moonlight Video Algorithm que, quando ativado e filmado à noite, tanto o brilho do ecrã como a clareza da imagem podem ser aumentados em 74,4% e 33,7%, respetivamente.

Vídeos inteligentes e estáveis

Ainda na versão Pro, o Ultra Steady Video 3.0 marca a diferença. A ‘receita’ é simples: junta-se uma lente de vídeo grande angular, q.b. de estabilização de imagem super estável e um pouco de algoritmo desenvolvido pela OPPO. O resultado? Um enorme melhoramento da capacidade anti-vibração do vídeo.

A marca divulgou à imprensa que a aplicação de edição inteligente de vídeo da série OPPO Reno4 Soloop, apresenta 10 filtros de filme populares, permitindo a edição fácil de vídeo de qualidade cinematográfica. Além deste pormenor que pode arregalar os olhos dos amantes de vídeo, possui ainda um gerador de vídeo inteligente, que pode identificar os pontos altos das sequências e editá-las automaticamente num filme.

No entanto, não podíamos deixar de falar da câmara traseira da versão Pro, até porque é uma combinação “3+1”. Tem uma câmara principal de alta definição de 48 megapixels, uma lente ultra grande angular de 12 megapixels, uma teleobjetiva de 13 megapixels e uma lente de focagem automática a laser (LDAF). As imagens agora podem ser muito mais nítidas, não é?

Finalmente carregado!

Se é certo que cada vez mais as marcas apostam no poder de computação dos seus equipamentos, a verdade é que, muitas vezes, temos equipamentos que fazem tudo, mas com bateria que pouco faz. A OPPO vem aqui marcar a diferença a introduzir no Reno4 e no Reno4 Pro o SuperVOOC 2.0 de 65 watts. Isto significa que aqueles que utilizam os seus dispositivos diariamente ou para filmagem durante longos períodos de tempo não precisarão de se preocupar com o consumo da bateria: a marca garante que o SuperVOOC 2.0 de 65 watts detém o recorde por ser o carregamento comercial mais rápido disponível na indústria.

Preços e Disponibilidade série OPPO Reno4 ↓ Mostrar ↑ Esconder Os equipamentos estarão à venda em Portugal entre outubro e novembro nas operadoras Nos, Vodafone e Meo e nos retalhistas mais importantes do país como o ECI, PcDiga, Worten, Fnac, MediaMarkt. O OPPO Reno4 Z com 8 GB RAM + 128 GB ROM está disponível em Ink Black e Dew White por um preço de 399 euros.

O OPPO Reno4 com 8GB RAM + 128GB ROM está disponível em Galactic Blue e Space Black por um preço de 599 euros.

O OPPO Reno4 Pro com 12 GB RAM + 256 GB ROM está disponível em Galactic Blue, Space Black e Green Glitter por um preço de 799 euros.

O tempo de carregamento total foi reduzido em quase metade em comparação com a tecnologia de carregamento anterior de 30 watts, sendo apenas necessários 36 minutos para carregar completamente a bateria do Reno4 Pro 4000 mAh. Além disso, o OPPO Reno4 Pro otimiza a poupança de energia com o Smart Power Saver. Com o algoritmo OFusion, o consumo de energia é otimizado em 40% quando se filmam vídeos. O Reno4 Pro otimiza o consumo de energia durante a noite em até 10%, entrando em modo de espera, analisando o horário de sono do utilizador.

Elegância no hardware

Mas, como nem só de potência “vive” um smartphone, a OPPO apostou igualmente em linhas minimalistas e confortáveis para a sua gama. O Reno4 Pro tem apenas 7,6 milímetros de espessura e pesa somente 172 gramas, além de apresentar um ecrã 3D curvo AMOLED de 6,5 polegadas, que suporta uma taxa de atualização de 90 hertzs e uma taxa de amostragem de 180 hertzs, medindo a parte mais fina da estrutura apenas 2,7 milímetros.

No que diz respeito aos acabamentos, o OPPO Reno4 e o OPPO Reno4 Pro lançaram o denominado Reno Glow. Ou seja, mais de um milhão de faces de vidro sólido em forma de diamante estão densamente distribuídas na tampa traseira do dispositivo, refletindo um brilho semelhante ao de um diamante. Com este acabamento Reno Glow, a marca chinesa garante ter melhorado em 16 vezes a espessura da cor da tampa traseira em comparação com uma tampa traseira de vidro antirreflexo comum.

O poder do 5G

A versão Z destes OPPO Reno4 destacam-se ainda pela tecnologia 5G. O equipamento vem com um processador MTK Dimensity 800 integrado com uma banda de base de 5G e um chip integrado que suporta a rede SA/NSA 5G de modo duplo, reduzindo significativamente o consumo de energia.