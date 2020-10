“Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes são-no cada uma à sua maneira”. A frase do escritor russo Tolstoi é uma citação clássica e amplamente repetida. Em “The Undoing” conhecemos os Frasers, uma família feliz, que só ganha interesse narrativo quando se torna infeliz, claro. Pequeno problema: ao Frasers são tão obscenamente ricos e desligados do mundo real que o maior desafio do espectador conseguir é criar empatia (e pena, sim) perante as coisas más que lhes acontecem. Sintomas da luta de classes agudizados por um 2020 particularmente divisor?

Mas vamos por partes. “The Undoing”, que se estreia agora na HBO, é uma mini-série de seis episódios baseada no romance You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz (e, já agora, o título original é bem melhor que o nome dado à adaptação televisiva). Grace Fraser (Nicole Kidman) é uma psicanalista de sucesso, casada com o reputado oncologista Jonathan Fraser (Hugh Grant). A sua vida é perfeita, sendo as suas maiores apoquentações convencer o único filho que não pode ter um cão ou organizar mais uma gala de beneficência a reverter para o colégio caríssimo onde estuda o seu rebento.

[o trailer de “The Undoing”:]

Até que uma misteriosa mãe aparece na comunidade escolar e imediatamente agita as águas, seja por ser uma hispânica que mora no Harlem e anda de metro, seja por ter um à-vontade com o corpo que lhe permite dar de mamar em público ou andar nua num balneário público (sim, eu sei que são coisas normais, mas estamos a falar de uns Estados Unidos pseudo-modernos). Quando essa mulher aparece brutalmente assassinada, a vida perfeita de Grace dá um mortal à retaguarda, num plot clássico de thriller onde nem tudo o que parece é.

Se isto de pessoas assassinadas num ambiente de colégio de luxo lhe parece vagamente familiar, é porque é. “The Undoing” é a mais recente criação do guionista e produtor David E. Kelley, o mesmo por trás do sucesso de “Big Little Lies”, igualmente com Kidman num dos papéis principais. O universo e mesmo a estética são em tudo semelhantes – de tal modo que se “Big Little Lies” fosse uma série em modo antologia (com temporadas narrativamente estanques e independentes, como são “Fargo” ou “American Crime Story”), “The Undoing” podia perfeitamente ser uma das suas temporadas.

“Big Little Lies” foi um sucesso tão grande, a nível de público e de crítica, que esta nova série põe-se a jeito para comparações. Mais: põe-se a jeito para parecer um pouco dejá vu e talvez um pouco desnecessária. Dito isto, “The Undoing” cumpre largamente o seu propósito. É um thriller viciante, com bons atores (o jovem Noah Jupe, que faz de filhos dos protagonistas, é alguém a ter debaixo de olho) e bem realizado pela dinamarquesa Susanne Bier, a primeira mulher a ganhar um Globo de Ouro, um Emmy e um European Film Award. Se é uma série de suspense com uma boa história, que valha seis horas mal medidas da sua vida? Isso é difícil de avaliar, já que o último episódio não foi disponibilizado para visionamento dos jornalistas (medo de spoilers?) e uma série deste género é tão surpreendente e robusta quanto o seu final. Para já, posso arriscar num “é promissora”.