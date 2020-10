A UGT assinala esta segunda-feira o seu 42.º aniversário com uma homenagem a Delmiro Carreira, um dos seus fundadores, que presidiu mais de 10 anos ao Sindicato dos Bancários do Sul e ilhas (SBSI) e que morreu há um ano.

A central sindical decidiu atribuir o nome de Delmiro Carreira ao auditório principal da sede da UGT, para “perpetuar a memória de um dos grandes sindicalistas em Portugal” e vai fazer da reunião ordinária do seu Secretariado Nacional uma cerimónia de homenagem que contará com uma intervenção do Secretário-geral, Carlos Silva.

Segundo fonte sindical, será uma cerimónia simbólica para lembrar, no aniversário da UGT, “um defensor dos direitos dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores bancários, que marcou de forma indelével o movimento sindical português”.

A UGT lembrou ainda que Delmiro Carreira, que morreu a 25 de outubro de 2019, lutou contra a ditadura e foi, em 1976, um dos deputados que votou a Constituição da República.

Delmiro Carreira liderou o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas entre 1997 e 2011, criou o Serviço de Assistência Médico-Social dos bancários (SAMS), a cujo Conselho de Gerência também presidiu.

A homenagem ao antigo dirigente sindical culmina com a atribuição da Ordem da Liberdade — que se destina a distinguir serviços prestados em defesa dos valores da Civilização, em prol da dignificação da Pessoa Humana e à causa da Liberdade — pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, numa cerimónia restrita que contará com a presença de alguns dirigentes da UGT, de familiares, da líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, e do deputado e líder dos TSD, Pedro Roque Oliveira.

A assembleia constituinte da UGT realizou-se a 28 e 29 de outubro de 1978 em Lisboa e o seu primeiro congresso realizou-se em janeiro de 1979 no Porto, contando com a presença de Mário Soares e de Sá Carneiro.

Na génese da criação da UGT está o chamado movimento “Carta Aberta” criado em 1977 por vários sindicatos que divergiram da orientação político sindical da CGTP.