Um alerta de bomba na zona do Arco do Triunfo, em Paris, obrigou a acionar várias medidas de segurança nesta zona da capital francesa. As autoridades cortaram os acessos nos Campos Elísios e fecharam as linhas 1, 2 e 6 do metro de Paris.

Alerte à la bombe à l’Arc de Triomphe pic.twitter.com/sYUbxcRFPt — Laurent Leleux (@laurent_llx) October 27, 2020