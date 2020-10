Boletim da DGS. Portugal com segundo pior dia desde o início da pandemia

Norte continua a liderar de casos e mortes. Algarve, Açores e Madeira sem óbitos a registar

O Norte do país voltou a registar a maioria dos novos casos de Covid-19 em Portugal. Foram 2.076 nas últimas 24 horas, o que corresponde a 63% do total. A região de Lisboa e Vale do Tejo teve 961 casos (29%), seguida pelo Algarve, onde foram confirmadas 30 novas infeções pelo novo coronavírus (0,9%). O Alentejo teve 12 casos (0,3%) e Açores e Madeira 3 (0,09%) e 16 (0,48%), respetivamente.

Foi também no Norte que se registou o maior número de mortes — 12, isto é, 43% face ao total. Esta região foi seguida por Lisboa e Vale do Tejo, com 7 óbitos (25%), e pelo Alentejo, com 5 (18%).

Algarve, Açores e Madeira não registaram qualquer óbito devido ao novo coronavírus.