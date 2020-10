As buscas para encontrar o turista alemão de 24 anos que caiu ao mar quinta-feira, na costa norte da Madeira, voltaram a ser infrutíferas e serão retomadas quarta-feira, informou a capitania do porto do Funchal.

No comunicado, a autoridade marítima da Madeira refere que a operação de buscas, que está a ser coordenada pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira foram “retomadas hoje [terça-feira]”, “suspensas ao pôr do sol e “serão retomadas” quarta-feira.

Serão retomadas com base em patrulhas por terra ao longo da costa norte”, indica o a autoridade marítima.

Na quinta-feira da semana passada, um turista alemão com 24 anos, que se encontrava acompanhado pelo irmão, caiu ao mar na freguesia de São Jorge, no concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira e não conseguiu “regressar a terra pelos próprios meios, encontrando-se desaparecido”, menciona a nota.

Sobre a operação de busca e salvamento esta terça-feira desenvolvida, a capitania refere que “estiveram empenhados nas buscas por terra a Polícia Marítima (PM), Polícia de Segurança Pública (PSP e os Bombieros Voluntários de Santana com drone”.

Também aponta que “a embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos da Estação de Salva-Vidas do Funchal ficou de prontidão, para o caso de haver algum avistamento no mar e existisse necessidade de investigação”, o que não aconteceu.