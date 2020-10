O cemitério de Portalegre vai estar aberto no próximo fim de semana, em que se assinala o Dia de Finados e de Todos os Santos, mas são proibidos aglomerados devido à Covid-19, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, o município alentejano alerta que “devem ser evitados” aglomerados de pessoas no interior e no exterior do cemitério, mas não estipula um número máximo para o efeito.

Para evitar a propagação da Covid-19, a Câmara de Portalegre sublinha que é “obrigatório” o uso da máscara no interior do cemitério e que as regras de distanciamento social e etiqueta respiratória devem ser “escrupulosamente cumpridas”.

Pede-se especial atenção às famílias no sentido de limitarem ao máximo o número de pessoas que permanecem junto de cada campa”.

O município refere que, em função da evolução da situação epidemiológica, estas medidas podem vir a ser alteradas.