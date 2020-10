O défice até setembro ascendeu a 5.179 milhões de euros, um aumento de 7.767 milhões face ao mesmo período do ano passado. No comunicado que antecede a publicação do boletim de execução orçamental, o Ministério das Finanças indica que a despesa cresce 5,2% e a receita desce 6,9%.

Contando só a receita fiscal, há um recuo ainda maior (-8,3%), porque grande parte dos impostos teve quebras, segundo o Governo, que destaca a diminuição do IVA, em 9,6%. A oscilação dos restantes impostos só será conhecida quando for publicada, ainda nesta terça-feira, o boletim de execução orçamental por parte da Direção-Geral do Orçamento.

A perda de receita por causa da pandemia e as as medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas valem, até ao mês passado, “pelo menos, 3 mil milhões de euros”, indica o Ministério das Finanças.

Do lado da receita, há “impactos da prorrogação das retenções na fonte (IRC e IRS) e pagamento do IVA, bem como da suspensão de execuções da receita e das medidas de isenção ou redução da taxa contributiva”, que retiram 361 milhões de euros às contas.

Há ainda o “impacto da perda de receita contributiva associada à isenção de pagamento de TSU no âmbito do regime de lay-off simplificado, apoio à retoma progressiva e incentivo financeiro à normalização da atividade empresarial”, que está estimada em cerca 470 milhões de euros até setembro. No total, as contribuições para a Segurança Social têm uma queda de 1,6%.

O maior impacto surge, no entanto, por via do crescimento da despesa, num total de 2.174 milhões de euros, de acordo com o Governo. Destacam-se as medidas de lay-off, com 873 milhões de euros, mas há que juntar ainda a aquisição de equipamentos na saúde (382 milhões de euros), outros apoios suportados pela Segurança Social (410 milhões de euros) e no âmbito do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial (170 milhões de euros).