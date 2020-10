(Em atualização)

O advogado e ex-sócio da PLMJ João Magalhães Ramalho admite que pudesse ter documentos relacionados com o Luanda Leaks e com a engenheira Isabel dos Santos, na sua caixa de email — alegadamente hackeada por Rui Pinto. Questionado pela juiz adjunta, Ana Paula Conceição, naquela que á a 17.ª sessão do julgamento do Football Leaks, o advogado explicou que, como se dedicava à área de fiscal e era sócio da sociedade, todos os emails relacionados com direito fiscal eram reencaminhados para ele. Embora nunca tenha trabalhado diretamente com Isabel dos Santos, admite a existência de emails relacionados com a empresária angolana na sua caixa.

Hei de ter na caixa vários emails dessa natureza. De certeza absoluta que há de haver emails sobre esses temas”, afirmou.

Em declarações naquela que é a 17.ª sessão do julgamento do Football Leaks, o advogado admitiu que um dos documentos relacionados com Isabel dos Santos divulgados na comunicação pode ter saído do seu departamento. Este depoimento pode favorecer a defesa de Rui Pinto já que, na sua contestação, o alegado denunciante explicou que só acedeu ao sistema da PLMJ porque queria encontrar documentos relacionados com a empresária angolana para denunciar a prática de eventuais crimes.

Não é no entanto uma visão partilhada por João Magalhães Ramalho que defende que “os meios não justificam os fins”.” Como cidadão não me agrada minimamente esse tipo de ambiente e operações que foram divulgadas”, disse em tribunal. Embora concorde que há crimes que não podem acontecer “nem no futebol, nem nas empresas”, concorda também que há “uma ponderação de valores” e que “não vale tudo”. “Se fosse assim, via uma pessoa na rua a roubar e dava-lhe um tiro”, disse.

Ao advogado ouvido a seguir, Paulo Farinha Alves, a juiz adjunta fez a mesma pergunta: “Tinha ficheiros relacionados com o Luanda Leaks na sua caixa de email?”. Só que este advogado recusou responder, dizendo apenas: “Isso é matéria de sigilo profissional”.

A sessão desta terça-feira é a primeira de várias que servirão para ouvir os mais de 30 advogados da PLMJ cujas caixas de email terão sido acedidas.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão. Isto porque, segundo a investigação, Rui Pinto terá exigido à Doyen um pagamento entre 500 mil e um milhão de euros para que não publicasse documentos relacionados com a sociedade que celebra contratos com clubes de futebol a nível mundial. Aníbal Pinto, então advogado do hacker, terá servido de seu intermediário. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.