O diretor clínico do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, afirmou esta terça-feira que a situação naquela unidade decorrente da pandemia de Covid-19 “não é de rutura”, mas admitiu que os números inspiram “uma certa preocupação”.

“Até ao momento, temos conseguido dar resposta quer aos doentes Covid, quer aos doentes não Covid. A situação não é de rutura, de maneira nenhuma”, referiu Hélder Trigo, à Lusa.

O número de casos ativos de infeção pelo novo coronavírus teve 25,9% de aumento percentual em Guimarães numa semana, segundo relatórios da Direção-Geral da Saúde, referentes aos últimos dias.

O concelho de Guimarães, no distrito de Braga, entre o dia 19 de outubro e segunda-feira, registou 446 novos casos Covid-19, subindo de 1.722 casos reportados para 2.168. “São números que inspiram uma certa preocupação, mas, até ao momento, o hospital tem conseguido dar resposta”, vincou Hélder Trigo. Assegurou que o hospital de Guimarães “ainda tem camas disponíveis” para doentes Covid-19, sem, no entanto, especificar quantas.

“Não estamos em stress, até estamos relativamente bem, mas é claro que os recursos não são infinitos e se se mantiver o atual ritmo de crescimento de novos casos obviamente poderá haver problemas”, acrescentou.

No parque de estacionamento do hospital foi montada uma tenda para os casos urgentes de doentes Covid-19. Entretanto, as visitas no hospital estão proibidas, salvo em casos excecionais como pediatria ou grávidas.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 2.371 pessoas dos 124.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.