O filme “Listen”, da realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa, foi o mais visto no fim de semana de estreia nos cinemas portugueses, com cerca de 9.500 espectadores, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

O filme, que se estreou na passada quinta-feira, foi visto por 9.594 espectadores até domingo, somando cerca de 54.600 euros de receita bruta de bilheteira.

“Listen” é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa, um drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família portuguesa emigrada em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos.

A narrativa acompanha os esforços da família em provar que as suspeitas são infundadas, perante o sistema social e judicial britânicos.

Com coprodução luso-britânica, o filme foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles.

O filme teve estreia mundial em setembro, no Festival de Cinema de Veneza, em Itália, onde Ana Rocha de Sousa venceu seis prémios, dois dos quais relevantes: o Leão do Futuro, para uma primeira obra, e o prémio especial do júri da competição “Horizontes”.

De acordo com o ICA, o segundo filme mais visto no fim de semana, também em estreia, foi “Ava”, de Tate Taylor, com Jessica Chestain e Colin Ferrell, com 6.885 espectadores.

“Greenland – O último refúgio”, de Ric Roman Waugh, há um mês em cartaz, surge como o terceiro filme mais visto entre quinta-feira e domingo, com 4.184 espectadores.