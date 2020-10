O Tech Rocketship Awards, um programa destinado a impulsionar a expansão global de scaleups(negócios em fase de crescimento acelerado global) de base tecnológica com soluções inovadoras, promovido pelo governo britânico estreia-se na Europa, incluindo Portugal, e procura empresas que queiram estabelecer-se no Reino Unido para fazer crescer o seu negócio.

O programa tem oito categorias a concurso — economia e segurança digital; tecnologia para a saúde e bem-estar; inteligência artificial e revolução dos dados; futuro da mobilidade e das viagens; crescimento sustentável; tecnologia para a agricultura; relação com os consumidores e criatividade; e tecnologia ao serviço da mudança —, e as candidaturas decorrem até dia 15 de novembro.

A ronda portuguesa acontece na última semana de novembro e conta com a participação de um painel de jurados convidados, que vai selecionar três empresas que representarão Portugal na final europeia, a anunciar durante a Web Summit. Isto decorrerá no âmbito da participação do Reino Unido neste evento, dinamizada pela Embaixada Britânica em Lisboa.

As empresas vencedoras de cada categoria serão conhecidas em março do próximo ano e terão acesso a um programa intensivo de desenvolvimento de negócio feito à medida; um pacote de serviços, que inclui apoio contabilístico e jurídico e espaço de trabalho, com o intuito de reduzir o risco de investimento no Reino Unido; mentoria com especialistas em tecnologia e empreendedores; acesso à vasta rede de investidores, incubadoras e hubs tecnológicos do Department for International Trade (DIT); e entrada na London Tech Week, o maior evento de networking do Reino Unido.