23h59 desta terça-feira, dia 27 de outubro. É até esta hora que Josep Maria Bartomeu e a restante Junta Diretiva do Barcelona, segundo os estatutos do clube, têm de marcar o referendo à moção de censura apresentada a eles mesmos no início do mês. Tendo em conta esta data e depois de um pedido de apoio à Generalitat, o governo catalão, que saiu gorado, Bartomeu agendou para as 19h espanholas desta terça-feira uma reunião de emergência para decidir o que fazer: ou demitir-se e evitar a humilhação da moção de censura ou ficar e arriscar ser afastado oficialmente pelos próprios sócios.

Mas é preciso puxar o filme atrás para perceber toda a história. Em agosto, quando Leo Messi anunciou intenções de deixar o clube principalmente por estar descontente com a forma como este está a ser conduzido, Jordi Farré — desde já pré-candidato às eleições presidenciais do próximo ano — declarou que iria apresentar uma moção de censura a Josep Maria Bartomeu e à restante Direção dos catalães. A 7 de outubro, no início deste mês, o mesmo Farré revelou que a moção tinha reunido 20.731 assinaturas, um valor superior ao mínimo obrigatório de 16.521 de que precisava para ser admitida.

Confrontado com a possibilidade de ser afastado pelos próprios sócios num referendo, Bartomeu recorreu ao poder político — pediu um parecer à Generalitat, o governo da Catalunha, na esperança de que este considerasse inviável um referendo à liderança do clube em plena pandemia e crise sanitária. As esperanças de Bartomeu, porém, saíram esvaziadas. Em comunicado, já esta terça-feira, a Generalitat garantiu que existem possibilidades de estarem reunidas as condições para a realização da votação nos próximos dias. “Informamos que o Governo da Generalitat, representado pelos Departamentos da Presidência, do Interior e da Saúde, reitera que não existem impedimentos jurídicos nem sanitários para celebrar a votação da Moção de Censura, sempre e quando se incluam, no protocolo organizativo da citada Moção de Censura, os requisitos que o grupo técnico do PROCICAT [Proteção Civil catalã] apresentou ao próprio Barcelona numa reunião celebrada no passado dia 21 de outubro”, pode ler-se na nota governamental.

Assim, e de acordo com os estatutos do clube, a Junta Diretiva teria de marcar até às 23h59 desta terça-feira um referendo à liderança para os próximos dias 1 e 2 de novembro, ou seja, domingo e segunda-feira. De acordo com o Sport, Bartomeu terá então convocado uma reunião de emergência para as 19h para decidir o passo seguinte: ou a demissão e a convocação de eleições antecipadas, para não passar pela humilhação de uma moção de censura, ou um recurso à decisão da Generalitat, alegando que não estão reunidas as condições sanitárias e organizacionais que se exigem.

Antecipadamente preparados para a possibilidade de Bartomeu não agendar esta terça-feira o referendo, os representantes da moção de censura já revelaram a intenção de denunciar os dirigentes catalães por incumprimento dos estatutos. “Claro que exigimos [a marcação do referendo]. Não por vontade de nada, mas por indignação. Levaram-nos a um estado onde não queríamos chegar. Eles acorralaram-nos a todos. Espero que hoje, que terminam os prazos, se cumpram os estatutos”, disse Marc Duch, um dos porta-vozes do grupo “Més que una moció”, à rádio RAC1.

Já esta segunda-feira, quando a Junta Diretiva também reuniu e decidiu aguardar pela posição oficial da Generalitat para decidir o que fazer, o próprio Jordi Farré criticou a atitude e defendeu que só faltava “pedir clemência ao Papa”. “Desde o primeiro dia que tentaram entorpecer o processo da moção de censura. Agora mesmo, estou a estudar com os meus advogados as ações legais que vamos empreender se amanhã [terça-feira] não for convocado o referendo para os dias 1 e 2 de novembro. Estão a vulnerabilizar os direitos dos sócios e os estatutos do clube de uma maneira flagrante”, disse Farré, que também reuniu esta terça-feira com a organização da moção de censura para explicar todas essas ações legais que pensa levar a cabo.