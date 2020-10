Está escolhido e revelado mais um cabeça de cartaz — o único que faltava revelar — da primeira edição em Portugal do festival norte-americano de hip-hop Rolling Loud, agendada para o verão do próximo ano na Praia da Rocha, em Portimão. O escolhido foi Travis Scott, um dos nomes mais famosos e populares da música mundial que se notabilizou nos universos do rap e do trap.

Travis Scott, cantor e rapper nascido há 29 anos em Houston, no estado do Texas, será assim um dos astros do hip-hop que vão passar por Portimão em julho do próximo ano.

Depois de ter uma primeira edição em solo português, prevista para 2020, adiada devido à pandemia do novo coronavírus, a organização do Rolling Loud — festival que começou nos EUA e que se apresenta como “o maior festival de hip-hop do mundo” — tem anunciado paulatinamente a composição do cartaz do próximo ano.

O festival dividir-se-á em dois momentos: um primeiro entre 6 e 8 de julho e um segundo entre 9 e 10 de julho. Ou seja, serão ao todo cinco dias de concertos. O último dia, uma quinta-feira, marca precisamente o regresso de Travis Scott a Portugal, depois de um concerto explosivo — incendiário na energia, no volume e nos efeitos especiais — no festival Super Bock Super Rock, em 2018.

O primeiro e único concerto de Travis Scott em Portugal aconteceu na Altice Arena (antigo Pavilhão Atlântico), em Lisboa. Na altura o cantor e rapper tinha acabado de editar o seu terceiro álbum, ASTROWORLD, que o confirmou em definitivo como um dos artistas mais populares do mundo. O disco é aliás considerado por muitos um dos melhores álbuns já editados de trap, um sub-género do hip-hop. Para 2021 está já prometido um sucessor, intitulado Utopia. Desde o álbum anterior, porém, Travis Scott revelou já singles como “Highest in the Room” e “TKN”, esta última em colaboração com a espanhola Rosalía.

Um cartaz com ASAP Rocky, Future, Cardi B e Joey Badass

Entre 6 e 8 de julho, a Praia da Rocha em Portimão vai acolher concertos de artistas como A$AP Rocky, Future, Wiz Khalifa (cabeças de cartaz que tinham sido confirmados previamente para a edição de 2020) mas também Lil Baby, Lil Uzi Vert, Lil Yatchy, Meek Mill, Polo G, Rae Sremmurd, Saint Jhn, Trippie Red, Tyga e Young Thug.

Nos dois últimos dias de concertos, as estrelas maiores serão a rapper e cantora Cardi B, o rapper e cantor Stormzy e o recém-confirmado Travis Scott, estando ainda previstas atuações de Joey Badass, Cordae, IAMDDB, 2 Chainz, Action Bronson, Amine, Curren$y, Fetty Wap, Dave East, dos repetentes Lil Baby, Lil Pump e Lil Uzi Vert e de Nelly, Rick Ross e YG, entre outros.

A composição do cartaz levará milhares de aficionados do hip-hop a Portimão, sendo a primeira vez que é organizado em Portugal um festival inteiramente dedicado ao hip-hop internacional.

Recheado de nomes de dimensão mundial, o Rolling Loud terá os mais jovens como público alvo — a própria escolha de artistas é muito orientada para o sub-género do trap, popular sobretudo entre os mais novos —, mas promoverá também concertos de artistas como Joey Badass, cujo regresso a Portugal era antecipado há alguns anos, Stormzy, nome maior da atual música britânoca, ou o novo menino bonito do rap norte-americano, Cordae, outrora conhecido como YBN Cordae.