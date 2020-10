A Câmara Municipal da Amadora vai lançar um projeto de aquisição de bens de primeira necessidade através de um cartão pré-carregado, de modo a promover melhores condições de vida aos munícipes, foi esta terça-feira anunciado.

“O apoio previsto será de natureza temporária e pontual, e poderá ter uma duração até três meses, renovável por igual período, em situações devidamente fundamentadas pelo técnico gestor de caso, não podendo exceder o prazo máximo de seis meses”, pode ler-se em comunicado.

De acordo com o município liderado por Carla Tavares (PS), a iniciativa “Cartão Bens 1.ª” será implementado até dezembro e deverá reduzir o “risco de pobreza e exclusão social” no concelho.

A permanente atualização do diagnóstico social ditou a necessidade de ampliar as respostas de apoio, ao nível da satisfação das necessidades básicas dos munícipes em situação de carência económica, agora agravada pela situação de pandemia da Covid-19″, ressalvou a autarca, citada no comunicado.