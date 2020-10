Carlos do Carmo canta Herberto, Saramago e Sophia em novo disco. Sai em novembro e pode ser o último

As revelações são, contudo, mais detalhadas. Conta editora que o texto de Herberto Helder que Carlos do Carmo torna canção e fado neste novo disco estava nas “duas derradeiras páginas” do último livro publicado pelo poeta em vida, intitulado “Poemas Canhotos”.

Aquele que é um dos nomes maiores da poesia nacional é um dos autores cujas palavras Carlos do Carmo cantará pela primeira vez em E Ainda…. Jorge Palma é outro caso. A editora diz ainda que Hélia Correia escreveu versos novos propositadamente para Carlos do Carmo cantar (deram origem a um fado intitulado “Sombra”) e as palavras de Sophia de Mello Breyner Andersen deram origem a um tema chamado “Canção 2”.

O disco “foi gravado ao longo de três anos” e “chegará às lojas” em duas versões. Uma das versões disponíveis incluirá dois CDs, um com os temas novos gravados em estúdio e outro com o registo ao vivo dos seus concertos de despedida dos palcos nos Coliseus de Lisboa e Porto, em 2019. A outra versão junta a estes dois CD um DVD com “o registo do concerto [no Coliseu dos Recreios] que marcou a despedida dos palcos do fadista, um vídeo com uma entrevista feita ao longo da gravação do álbum e imagens inéditas de estúdio e de ensaios”.