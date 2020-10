A Opel anunciou os preços para o renovado Crossland, SUV compacto que já pode ser encomendado entre nós, prevendo-se que a sua chegada aos concessionários ocorra logo no início do próximo ano. Os preços arrancam nos 19.600€ para o motor 1.2 a gasolina com 83 cv, no nível de equipamento de acesso à gama, denominado Business Edition.

Há ainda outros dois níveis, o Elegance, intermédio, e o novo GS Line, que aposta numa estética mais desportiva. Mas mesmo na versão mais básica, o equipamento de série é interessante, incluindo o alerta de saída de faixa, o reconhecimento de sinais de trânsito e o programador de velocidade adaptativo com limitador de velocidade. A isso há ainda que somar “faróis de LED, ar condicionado, rádio Multimedia, bancos ergonómicos com selo de aprovação AGR (forrados a tecido e couro), sensores de luz e de chuva”. O Business Edition conta igualmente com o sistema Park Pilot, com sensores de estacionamento à frente e atrás, a par de uma câmara traseira. O ecrã que serve o sistema de infoentretenimento é de sete polegadas e compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Em termos de motorizações, a oferta compreende motores a gasolina, com potências de 83 cv a 130 cv, e motores diesel entre 110 cv e 120 cv, todos eles de acordo com a norma de emissões Euro 6d. A gasóleo, os preços iniciam-se nos 24.100€.

O IntelliGrip, sistema adaptativo do controlo de tracção que garante uma melhor aderência e a estabilidade em qualquer tipo de piso, é um opcional que vai estar disponível a partir do início de 2021.

Pode ver, na tabela abaixo, a gama e os preços do renovado Opel Crossland.