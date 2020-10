A equipa do Shakhtar Donetsk, treinada pelo português Luís Castro, empatou esta terça-feira 0-0 com o Inter de Milão, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

A jogar em casa, a equipa ucraniana conquistou mais um ponto no grupo B, depois da vitória na primeira jornada frente ao Real Madrid, enquanto os italianos continuam sem vencer e somaram o segundo empate na competição.

Com este resultado, a equipa de Luís Castro lidera, provisoriamente, o grupo, com quatro pontos, enquanto o Inter de Milão tem dois. O Borussia Mönchengladbach soma um ponto, enquanto o Real Madrid tem zero, com as duas equipas a defrontaram-se na noite de esta terça-feira.

No outro encontro do dia já disputado, os alemães do Bayern Munique, campeão em título da “Champions”, conseguiram uma vitória difícil na deslocação ao terreno do Lokomotiv de Moscovo, por 2-1. O Bayern chegou à vantagem com um golo de Leon Goretzka, aos 13 minutos, mas a equipa moscovita empatou, aos 70, por Miranchuk, com Kimmich a garantir o triunfo para a equipa alemã, aos 79. Com esta vitória, o Bayern Munique soma seis pontos, enquanto o Lokomotiv tem apenas um. As outras duas equipas do grupo A, o Atlético de Madrid, com zero pontos, e o Salszburg, com um, defrontam-se esta terça-feira.