As joias para a mesa da Maria Tigela

Criada pela mesma dupla por trás da Mel Jewell, a Maria Tigela é uma marca que trata os acessórios de mesa como joias. Na mesma oficina onde nascem pulseiras, brincos e colares, no Porto, nascem também chávenas ou palhinhas feitas à mão e com banho de ouro. A coleção mais recente viu a luz do dia em pleno verão e traz o que faltava a uma mariscada: um tira-caricas e bases para copos em forma de limão, a juntar à faca de manteiga em forma de lagosta ou à tigela-ostra, que já existiam. Entre os novos lançamentos contam-se ainda um conjunto de salada, um copo de café com uma colher minimal ou ainda um original cestinho para os ovos. À venda na loja online da marca, a partir de 12€.

Lego sobre ganga na nova coleção da Levi’s

A coleção é composta por 12 peças, mas se contarmos com as da Lego, então são mais de 110. As duas marcas juntaram-se numa parceria que junta a moda a uma das invenções mais brilhantes de todos os tempos — através de pequenos patches em silicone aplicados sobre peças de roupa e acessórios, é possível sair à rua com construções e composições de cor, até aqui limitadas a brincadeiras de miúdos ou às prateleiras de colecionadores. A coleção está à venda, em exclusivo, na loja online. Na verdade, só tem de se preocupar em escolher o que quer vestir, já que todas as opções trazem já um conjunto de peças para dar largas à imaginação. Os preços variam entre 25 e 130 euros.

Instax Square SQ1: o quadrado cresceu

As famosas fotografias instantâneas do universo Instax cresceram. A mais recente câmara analógica da Fujifilm chama-se Square SQ1 e vem com um novo formato quadrado 1,5 vezes maior do que o da versão mini. Para além de exposição automática e de um modo selfie (com um pequeno espelho estrategicamente colocado junto à objetiva), a máquina afirma-se pelo design retro e minimalista, e está disponível em três cores tendência: laranja terracota, azul claro e branco, com um PVP de 129,99€.

The Body Shop: uma receita de baunilha e abóbora

O Dia das Bruxas está aí e eis uma forma diferente de trazer a abóbora, um dos ingredientes mais indispensáveis desta quadra, para dentro de casa. Apesar do contexto ser pouco propício a festas, a The Body Shop não deixou passar esta festividade. Há três novos produtos de edição limitada que combinam o aroma da abóbora com o da baunilha — um gel de banho, um creme hidratante para o corpo e um creme de mãos. O aroma é doce e quente, como esta altura do ano pede, e a formulação dos produtos contou, mais uma vez, com várias parcerias de comércio justo com comunidades produtoras em Madagáscar, Brasil, Nicarágua e Gana. Os preços vão dos cinco aos 16,50 euros.

Foreo Bear. O personal trainer dos músculos faciais

Ainda está para nascer um personal trainer fofinho, mas é isso mesmo que a Foreo propõe com a sua mais recente novidade: um gadget para tonificar os músculos do rosto que tem a forma de ursinho cor de rosa. Bear – e a sua versão mini – é aquilo que a marca sueca apresenta como um PT facial. A ideia é ajudar na firmeza da pele através de microcorrentes inteligentes e de pulsações sónicas que estão localizadas nas duas esferas metálicas e que prometem reduzir as linhas de expressão de forma indolor. O novo gadget está disponível no site da marca por 299€ (199€, na versão mini) e deve ser usado cinco vezes por semana, durante 60 dias, e depois

duas a três vezes por semana para manter os resultados.

Uma visita à Tate com a Pull & Bear

Perante a dificuldade em viajar, é através da roupa que a marca do Grupo Inditex sugere uma visita guiada às reputadas galerias britânicas. Obras-primas de Mondrian, Kandinsky, Waterhouse, Turner e Malevich, entre outros, estampam uma coleção de streetwear que pretende levar a arte pictórica dos grandes mestres para o guarda-roupa de um público jovem. Dos acessórios como meias e tote bags às peças que garantem o inverno, como grandes casacos acolchoados e hoodies e, claro, fatos de treino, grande parte da coleção “Tate Art” já chegou às lojas físicas e online. Os preços vão dos 5,99 aos 59,99 euros e na, falta de outro uso, pode sempre tentar pendurar estas peças na parede da sala.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.