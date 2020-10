O Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Porto tem em mãos um conjunto de queixas-crime por assédio moral contra um padre jesuíta que é agora diretor-adjunto do Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, avança o jornal Público.

Os queixosos são todos ex-funcionários do colégio que dizem ter sido humilhados e intimidados pelo sacerdote. Três deles foram já despedidos ou afastados dos lugares que ocupavam e dois desses processos estão mesmo a ser analisados pelo Tribunal do Trabalho de Braga. Um outro foi despedido por extinção do posto de trabalho e também se prepara para avançar com um processo.

O padre Filipe Martins, que foi também coordenador nacional do Sistema de Proteção e Cuidado (SPC) de Menores e Adultos Vulneráveis da Companhia de Jesus e foi o responsável pelo manual de procedimentos destinado a prevenir e combater casos de abusos sexuais ou situações de maus tratos, chegou à direção do colégio no verão de 2018. E, segundo a resposta da própria Companhia de Jesus ao Público (que assegura confiar nos tribunais), gerou logo “de forma incompreensível, um clima de resistência interna que foi crescendo ao longo do tempo”.

Nesse verão o padre Filipe Martins foi encarregado, enquanto diretor, “de implementar mudanças alinhadas com a filosofia que a Companhia tem pretendido implementar em todas as suas instituições de ensino”. Mas alguns dos então elementos diretivos mostraram alguma “resistência ilegítima” que foi envolvendo outras pessoas e que desencadeou o despedimento por justa causa do então director-financeiro/administrador de vários institutos integrados no complexo das Caldinhas. Sobre as outras queixas a Companhia de Jesus diz nada saber.

A PGR confirmou ao Público “a existência de investigações” relacionadas com queixas de assédio moral que visam o padre Filipe Martins, e que se encontram em segredo de Justiça. Além das queixas-crime, terão sido feitas queixas à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).