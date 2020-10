A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede internacional de tráfico de droga e apreendeu mais de uma tonelada de produto estupefaciente no sul do país, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ especificou que a operação que recebeu o nome de “Terra firme”, foi desencadeada nos últimos dias pela Diretoria do Sul e permitiu “identificar e deter quatro cidadãos estrangeiros de várias nacionalidades, bem como apreender 50 fardos de cocaína, com um peso aproximado de 1.100 quilogramas”.

Sobre os homens, com idades entre os 28 e os 63 anos, “recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes”.

A diversidade e a multinacionalidade da composição do grupo, o elevado nível de sofisticação da sua atuação, a natureza e a quantidade do produto estupefaciente apreendido indiciam fortemente tratar-se de atividade criminosa altamente organizada e de âmbito transnacional”, lê-se na nota.

Segundo a polícia, na operação desencadeada no âmbito do combate ao tráfico internacional de estupefacientes foram também apreendidos um veleiro e uma viatura “usados no transporte da droga, entre outros objetos e valores relacionados com o crime”.

Os detidos vão ser presentes a tribunal para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial, sendo o inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, prosseguindo a investigação a carga da PJ.