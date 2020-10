O plano de tesouraria da TAP para 2020, que estabelece as necessidades financeiras da empresa no quadro do empréstimo concedido pelo Estado, revela que a empresa tem precisado de mais de 100 milhões de euros por mês, em média, para suprir as necessidades de liquidez.

O documento, com a chancela do Ministério das Finanças, foi entregue à comissão parlamentar de orçamento e finanças esta semana depois de um pedido formal da Iniciativa Liberal. A informação chegou com o selo de confidencial, é muito escassa e nem toda legível. Ainda assim, o documento foi consultado pelo Observador e daí foi possível concluir que o ritmo das necessidades de liquidez da TAP tem sido de 120 milhões de euros por mês, em média, desde maio, quando se começou a esgotar a caixa da transportadora aérea. A empresa foi duramente atingida pelos efeitos da pandemia logo a partir do final de março com a paragem quase total das operações em abril.

Também é possível perceber que as necessidades de liquidez da TAP até ao final deste ano esgotam praticamente o empréstimo concedido pelo Estado e autorizado pela Comissão Europeia. Esta indicação já tinha sido aliás dada pela equipa das Finanças durante a apresentação da proposta de Orçamento do Estado para justificar a inclusão de uma garantia do Estado de 500 milhões de euros com destino à TAP no próximo ano.

As necessidades de liquidez flutuaram ao longo dos últimos meses. Terão sido maiores, por exemplo, em junho, quando foi necessário suprir responsabilidades de meses anteriores. Com o fim do layoff simplificado que permitiu à empresa poupar mais de 100 milhões de euros em custos salariais só no primeiro semestre, as despesas terão novamente aumentado. Já a receita, e depois de alguma retoma nos meses do verão, voltou a cair e não existe um horizonte temporal para a retoma dada a escalada da pandemia nos principais mercados da TAP.

Esta quarta-feira, no debate do Orçamento, a questão foi levantada pelo deputado e presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, que, acenando com umas “folhinhas”, não poupou críticas à falta de informação e transparência do documento. “Leu esta folhinha e foi por isso que decidiu enterrar 1.700 milhões de euros na TAP?”, questionou, tendo ficado sem resposta. Perante a resistência e demora, para lá do prazo legal, na entrega do plano de tesouraria ao Parlamento, a Iniciativa Liberal chegou a apresentar uma intimação judicial para exigir o documento. O documento lá chegou ao Parlamento, mas com informação muito limitada.

Só reestruturação pode reduzir necessidades financeiras, mas pode custar mais no início

Para travar necessidades financeiras, a TAP tem de avançar com o plano de reestruturação logo no início do ano para baixar os custos. Ao atual ritmo, as exigências de tesouraria consumiriam os 500 milhões de euros de garantia estatal (a atribuir a um empréstimo privado) ainda antes de terminar a primeira metade do ano.

No entanto a aplicação de medidas do plano, que começará a ser negociado com a Comissão Europeia em novembro, deve implicar, no imediato, uma subida dessas necessidades de forma a financiar os custos das medidas reestruturação. O Observador sabe que o plano a apresentar ao Governo, e a negociar com Bruxelas, não prevê nas medidas iniciais o recurso a despedimentos sem acordo. Mas aposta em outras alternativas para reduzir os custos com os pessoal que custam dinheiro, como rescisões negociadas ou reformas antecipadas e pré-reformas, uma modalidade que também seria financiada pela Segurança Social. Outras modalidades passam pela negociação com sindicatos no sentido de reduzir regalias a nível de remuneração para evitar precisamente despedimentos.

O Governo já admitiu que os 500 milhões de euros inscritos na proposta orçamental para a TAP correspondem a um cenário base, não excluindo que o valor possa vir a ser mais elevado, com impacto nas contas públicas. Também o Conselho de Finanças Públicas alertou já para esse cenário, considerando que a TAP é um dos riscos deste Orçamento. Dúvidas que são já quase certezas para alguns partidos da oposição. O tema tem suscitado muitas perguntas ao Governo, sobretudo a parte do PSD e da IL, mas as explicações ou não são dadas ou são vagas e não acrescentam nada de novo, como aconteceu com as respostas dadas esta quarta-feira por João Leão.

O plano de tesouraria que chegou ao Parlamento terá sido apresentado à Comissão Europeia em maio quando foi negociado a ajuda de emergência do Estado à TAP com base no modelo financeiro da companhia. No Orçamento suplementar, o montante a usar do empréstimo seria da 940 milhões de euros, mas com o passar do tempo e a incerteza na retoma da aviação rapidamente se chegou ao teto máximo negociado com Bruxelas.

Outra das questões levantadas no debate orçamental foi o destino do dinheiro que o Estado está a meter na TAP. O PSD questionou o ministro das Finanças sobres os montantes do empréstimo que terão sido destinados ao cumprimento de obrigações financeiras na empresa de manutenção no Brasil.

Quando questionado sobre esta situação, o secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, afirmou que o auxílio à TAP “foi dirigido exclusivamente às despesas operacionais indispensáveis à manutenção do funcionamento da companhia, sendo impedido qualquer auxílio a novo investimento ou despesas que não tivessem sido identificadas junto da Comissão Europeia — isto inclui, na prática, fornecedores, salários, leasings com despesas essenciais e, portanto, respondendo à pergunta que fez referência ao Brasil, estas são as despesas que fazem parte do pacote.”

A pergunta feita a João Leão sobre o valor que chegou à VEM, a empresa de manutenção no Brasil, ficou sem resposta.