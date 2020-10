Foi revelado o trailer oficial do filme “Stardust”, uma longa-metragem inspirada num período da vida de David Bowie que terá como protagonista — portanto, no papel de Bowie — o músico, cantor, compositor e ator britânico Johnny Flynn. O filme inspira-se em particular na invenção da personagem Ziggy Stardust e no início da grande afirmação do músico britânico nos Estados Unidos da América.

O excerto que funciona como trailer oficial tem mais de dois minutos de duração e, além de mostrar Flynn no papel de David Bowie, mostra o comediante e ator Marc Maron no papel do assessor de comunicação de David Bowie, Ron Oberman — que lhe diz, no excerto, acreditar que ele vai tornar-se “uma estrela na América” — e a atriz Jena Malone (“Animais Noturnos” e “The Hunger Games”) no papel de Angie Bowie, mulher do músico no início dos anos 70.

Nos EUA, o filme vai estrear a 25 de novembro, não havendo ainda confirmação de estreia nas salas de cinema portuguesas.

“Stardust” é realizado por Gabriel Range, que é também autor do argumento da longa-metragem que pretende contar a história de como Bowie decidiu inventar um alter-ego andrógino e bissexual que tinha sido enviado à Terra para enviar uma mensagem de esperança antes de um desastre por chegar. Foi aliás com esse alter-ego de estrela glam-rock que Bowie editou um dos (muitos) álbuns clássicos da sua carreira, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, em 1972.