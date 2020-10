As 17 coisas que mudaram em Portugal e no mundo desde que Vieira entrou na presidência do Benfica (e quatro que ainda vão acontecer)

A 13 de fevereiro 2005, morreu em Coimbra a irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, a última dos três pastorinhos de Fátima. Juntamente com Santa Jacinta e São Francisco Marto, afirmou ter assistido a uma série de aparições de Virgem Maria no lugar da Cova da Iria, em Fátima. De acordo com os relatos da Igreja Católica, terá sido a única dos três pastorinhos a conseguir comunicar por fala com a Virgem, tornando-se, por isso, a porta-voz do Segredo de Fátima. Lúcia foi a única dos pastorinhos que viveu até à idade adulta: Francisco e Jacinta morreram de gripe pneumónica.

Em 2006, o governo de José Sócrates apresenta o Simplex, abreviação para “Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa”, que tinha como objetivo “combater a burocracia, modernizar a administração pública, facilitar a vida das pessoas e dar às empresas a rapidez de que elas necessitam”. O programa anulou a necessidade da renovação anual de matricula dos alunos nos ensinos básico e secundário, criou o Portal das Finanças e o Portal dos Cidadãos, permitiu a leitura online do Diário da República e possibilitou os pedidos de reformas no site da Segurança Social. Catorze anos depois, chegaria o programa Simplex 20-21.

A 11 de fevereiro de 2007, a realização do aborto foi despenalizada em Portugal. O país foi chamado às urnas pela terceira vez para a realização de um referendo, duas das quais precisamente sobre este tema. Questionados sobre se “concordam com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se realizada, por opção da mulher, nas primeiras dez semanas, em estabelecimento de saúde legalmente autorizado”, 59,25% dos eleitores disseram que sim. A 17 de abril é publicada a Lei nº 16/2007, que estabelece a “exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez”.

Em 2008, o Banco Português de Negócios foi nacionalizado após o envolvimento em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influências. Em fevereiro, Abdool Karim Vakil, presidente interino, levantou dúvidas sobre a gestão do banco que, nesse mesmo mês, foi investigado no âmbito da Operação Furacão. Em junho, Miguel Cadilhe, antigo ministro das Finanças, é escolhido para a presidência e denuncia vários crimes financeiros alegadamente cometidos por altos cargos. Cavaco Silva (que era Presidente da República à época), Dias Loureiro e Duarte Lima vêm-se envolvidos no caso.

A 2 de julho de 2009, Manuel Pinho, ministro da Economia demitiu-se após ter feito um gesto peculiar em pleno Parlamento. Durante o debate sobre o Estado da Nação, o ministro dirigiu-se a Bernardino Soares e, imitando dois chifres com os dedos, gritou-lhe: “Estás tramado”. O momento ocorreu quando Francisco Louçã e José Sócrates discutiam sobre os trabalhadores das Minas de Aljustrel. Paralelamente, Bernardino Soares lembrava a Manuel Pinho que o ministro tinha ido até àquela cidade para entregar um cheque de 5 mil euros a um clube de futebol local. O ministro reuniu com o ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos Silva, e com o ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, logo depois do debate.