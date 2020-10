Pelo menos 61 pessoas de um lar de idosos localizado na vila de Buarcos, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, estão infetadas com o novo coronavírus responsável pela Covid-19, informou esta quinta-feira a Câmara Municipal.

O surto no lar Nossa Senhora da Encarnação, pertencente à Cáritas Diocesana de Coimbra, foi comunicado à autarquia pelo delegado de saúde do concelho, que adiantou que para além dos 61 testes com resultado positivo, foram obtidos 32 resultados negativos, aguardando-se ainda resultados de alguns testes.

A mesma fonte autárquica referiu que a situação está a ser acompanhada pela entidade de Saúde Pública e que todos os familiares dos utentes do lar já foram contactados. Não especificou, no entanto, quantos dos 61 testes positivos se referem a utentes ou a funcionários da instituição.

A agência Lusa contactou o Lar Nossa Senhora da Encarnação, que remeteu mais esclarecimentos para o presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra, padre Luís Costa, na manhã de sexta-feira. Segundo a página da instituição na internet, a Unidade Residencial para idosos Nossa Senhora da Encarnação tem capacidade para 106 utentes