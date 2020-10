As autoridades da cidade norte-americana de Filadélfia anunciaram esta quarta-feira a instauração de um recolher obrigatório, entre as 21h e as 6h, depois de duas noites de tumultos, provocados pela morte de um afro-americano pela polícia.

O anúncio foi feito na página eletrónica da autarquia. O Presidente norte-americano responsabilizou a presidente democrata da autarquia pela situação.

“O que vejo é terrível. E francamente, o autarca ou quem quer que tenha autorizado as pessoas a manifestarem-se e pilharem sem as parar, também é terrível”, declarou Donald Trump, a partir de Las Vegas, onde está a fazer campanha eleitoral, quando faltam seis dias para a eleição presidencial.

Os Estados Unidos realizam no dia 3 de novembro eleições presidenciais, em que o republicano Donald Trump concorre à reeleição contra o democrata Joe Biden.