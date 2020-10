O avançado internacional português Nani, capitão dos Orlando City, está entre os 46 jogadores nomeados para o prémio de melhor da época na liga norte-americana de futebol (MLS), anunciou esta quinta-feira o organismo.

A eleição decorre entre o dia de hoje, 29 de outubro, e 9 de novembro e é aberta aos jogadores da MLS, treinadores e dirigentes das diferentes equipas participantes na competição, bem como aos jornalistas que têm feito a cobertura da prova ao longo de 2020.

A inclusão de Nani, de 33 anos, é o reconhecimento pelo bom momento do avançado, que soma sete golos e cinco assistências, em 21 jogos, e tem sido um dos elementos em destaque na boa época dos Orlando City.

Capitaneado pelo campeão europeu Nani, os Orlando City atingiram a final do torneio “MLS is Back” e qualificaram-se, pela primeira vez na sua história, para os “play-offs” da MLS. Os finalistas de todas as categorias dos prémios serão oficialmente revelados em 11 de novembro.