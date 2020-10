Entre os três assuntos mais populares em Portugal esta tarde no Twitter, dois estiveram relacionados com as eleições para a presidência do Benfica: “Noronha” e “#EleicoesSLB2020”, apenas ultrapassados pela onda de mensagens sobre a Liga dos Campeões, que também se jogou esta quarta-feira.

Foram adornados por estas e outras hashtags que os tweets sobre as eleições benfiquistas chegam às redes sociais. Muitos adeptos mostraram ao mundo o momento em que chegaram às longas filas junto às urnas, os cartões de sócios que lhes servem de passaporte para as mesas de voto e os computadores onde depositam o voto eletrónico.

E as mensagens compararam-se a gritos de guerra: “Vamos a isto”, “Não arredamos pé” e “Vamos, Benfica” são algumas das frases motivacionais que acompanhavam as fotografias do Estádio da Luz ou das várias mesas de urnas espalhadas pelo país, do Seixal a Leiria. Houve até quem sugira que “votar devia ser sempre assim: fácil”.

Já está. Tudo muito simples e eficaz. Votar devia ser sempre assim: fácil. Viva o @SLBenfica ! #EleicoesSLB2020 pic.twitter.com/uCQyxLxulE — Diogo Pinto (@joaodiogopinto) October 28, 2020

Casa do benfica de Leiria (a foto é do meu pai, eu só vou à noite) #EleicoesSLB2020 pic.twitter.com/tW1fsfsE1t — João Oliveira (@fotoalaminute) October 28, 2020

Em 2000 entrei numa fila que começava na Lusa porque tinha esperança num Benfica melhor e dos Benfoquistas.

Hoje não é diferente, quase a fazer 2h00 de espera, isto tem que valer a pena.

Acredito que esta mobilização quer dizer alguma coisa. #EleicoesSLB2020 #EleiçõesBenfica pic.twitter.com/EBRL9mXY3F — Paulo Branco (@eu_PauloB) October 28, 2020

Dia grande, dia de eleições no Benfica..

Ganhe quem ganhar, irá ser o meu presidente #EleicoesSLB2020 pic.twitter.com/zvm8tJk7TA — joão miguel pombo (@gloriosojmp) October 28, 2020

No Seixal são 3 níveis e várias curvas de espera #EleicoesSLB2020 @SLBenfica pic.twitter.com/AYKfqAuS5b — Rui Santos (o Original) ???????????????????????? (@blogoval) October 28, 2020