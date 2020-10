O World Spa Awards, uma iniciativa internacional que reconhece e premeia a excelência no setor dos spas e do bem-estar, distinguiu os melhores spas e retiros wellness portugueses de 2020. Entre os eleitos estão o Corinthia Hotel Lisbon, o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort e o EPIC SANA Algarve.

O spa do Corinthia Hotel Lisbon venceu na categoria de Best Hotel Spa de Portugal e oferece uma variedade de tratamentos para o corpo, como o Luxurious Hammam — um tipo de banho turco que foge ao tradicional: inclui uma exfoliação, um banho de espuma e uma massagem a quatro mãos numa cama de pedra quente.

Nesta categoria estavam também nomeados o Banyan Tree Spa Estoril no Palácio Estoril, o Caudalie Vinothérapie Spa no The Yeatman, o Conrad Spa no Conrad Algarve, o Sayanna Wellness no EPIC SANA Lisboa, o Sayanna Wellness Spa no Myriad, o Six Senses Spa no Douro Valley, o Belmond Reid’s Palace Spa, e o Porto Palácio Hotel Spa.

Já o Tivoli Spa no Tivoli Carvoeiro Algarve Resort foi premiado na categoria Best Resort Spa de Portugal. Com tratamentos de assinatura de corpo e rosto inspirados em ingredientes biológicos, locais e tradicionais do Algarve, este spa oferece uma experiência única de bem-estar e relaxamento, envolvida pelas essências da região.

Outros nomeados nesta categoria foram o 7 Seven Spa no Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa, o Anantara Spa no Anantara Vilamoura Algarve Resort, o Sayanna Wellness no EPIC SANA Algarve, o Serenity Spa no Pine Cliffs, o Tivoli Spa no Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort e o VILA VITA Spa by Sisley no VILA VITA Parc.

Ainda a nível nacional, na categoria de melhor retiro de saúde e bem-estar, foi distinguido o EPIC SANA Algarve. Este resort de luxo combina programas personalizados com a atividade física, workshops, relaxamento, tratamentos de corpo e equilíbrio emocional.

Entre os melhores retiros portugueses foram também nomeados o Cascade Wellness & Lifestyle Resort, o Corinthia Hotel Lisbon, o Estoril Wellness Center no Palácio Estoril Hotel Golf & Spa, o Juicy Oasis Boutique Health Retreat & Spa, o Pine Cliffs, a Quinta da Comporta e o Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa.

A nível internacional foi também distinguido, na categoria World’s Best Hotel Spa, o Palace Spa no Gstaad Palace, na Suíça. Já o prémio World’s Best Resort Spa foi entregue ao HARNN Heritage Spa no InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, no Vietname. O Dubai foi eleito World’s Best Spa Destination.

A lista completa dos restantes vencedores internacionais pode ser consultada aqui.