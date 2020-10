Um segundo surto com oito profissionais de saúde infetados com o vírus que provoca a doença Covid-19 foi identificado no hospital de Beja, divulgou esta quinta-feira a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Numa informação divulgada no seu sítio de Internet, a ULSBA refere que há oito casos de infeção confirmados entre profissionais de saúde dos serviços de Medicina, Urgência Geral e Endoscopia do hospital de Beja.

Tratam-se de seis enfermeiros e dois assistentes operacionais, que “foram colocados, de imediato, em isolamento no domicílio”, precisa a ULSBA, referindo que a avaliação feita pela sua Unidade de Saúde Pública “determinou a colocação em vigilância ativa de 42 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes operacionais)”.