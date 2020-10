Sky Valley Lisboa

Av. 24 de Julho 68, Lisboa. De segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 02h, e de sábado a domingo, das 12h às 04h

Para alimentar a vista: o melhor da comida japonesa chegou agora à capital e com direito a uma vista sobre o Tejo. Depois de Esposende e Vilamoura, o grupo Sky Valley apresenta em Lisboa alguns pratos quentes da cozinha asiática, juntamente com o sushi de referência. Algumas das novidades gastronómicas são: King Crab Bao (Pão cozido a vapor recheado com caranguejo-real), Yakiniku (carne grelhada ao estilo yakiniku com molho yakitori), Chicken Satay, Crispy Orange Chicken e Peking Duck. O prato de destaque na atual carta é o Gunkan Premium, composto por 10 peças feitas com folha de ouro, caviar, wagyu, o-toro, trufa, carangueja real, entre outras iguarias. O Sky Valley Lisboa vai funcionar num espaço de 600 metros quadrados, com 120 lugares sentados e DJ todos os dias ao jantar. A esplanada exterior com vista para a Ponte 25 de Abril ou o Cristo Rei está preparada para funcionar no inverno.

▲ A aposta no sushi de qualidade mantém-se, mas há novidades como pratos quentes de cozinha asiática © Divulgação

Chef João Rodrigues no Mercado de Produtores

Praça de São Paulo, Lisboa. Dia 31 de outubro, das 10h às 16h

Para apoiar grandes produtos de pequenos produtores: o projeto Comida Independente, que reúne os melhores produtos do panorama gastronómico nacional indie, apresenta, em parceria com a Junta de Freguesia da Misericórdia, o Mercado de Produtores. A iniciativa acontecerá a partir de dia 31 de outubro, sempre aos sábados das 10h às 16h, na Praça de São Paulo. Este mercado vai dar a conhecer pequenos produtores hortícolas de todo o país e outros convidados. Cada sábado será dedicado a um legume diferente. Para isso, é convidado um cozinheiro para fazer uma preparação estilo street food sobre esse legume. Este sábado marcará presença o Chef João Rodrigues e o legume de eleição será a abóbora do Val das Duvidas.

▲ O Chef João Rodrigues vai cozinhar abóboras do Val das Duvidas este sábado na Praça de São Paulo © Paulo Barata

A Vida Portuguesa Chiado II

Rua Ivens 2, Lisboa. De segunda-feira a sábado, das 11h30 às 18h

Para uma despedida à portuguesa: já lá vai mais de uma década desde que Catarina Portas abriu a primeira de cinco lojas — quatro em Lisboa e uma no Porto –, com a intenção de recuperar a aura do comércio tradicional português. Agora a loja mais nova d’A Vida Portuguesa em Lisboa, que se dedica a produtos para a casa (bordados, loiças, mantas…), vai fechar portas no dia 7 de novembro. Mas ainda tem uma semana para se despedir deste espaço único em pleno coração do Chiado. E é mesmo de aproveitar: lá encontrará o melhor artesanato, a melhor loiça, os melhores bordados da cidade e muitos produtos com descontos especiais, para a despedida.

▲ A loja mais nova d'A Vida Portuguesa em Lisboa abriu há quatro anos, em outubro de 2016 © Instagram

Another Random Day de Carolina Celas

Ó! Galeria, Rua Miguel Bombarda 61, Porto. Dia 31 de outubro, das 15h às 19h

Para apoiar as artes: a ilustradora Carolina Celas, colaboradora regular da Revista Observador Lifestyle, regressa à Ó! Galeria com a mais recente série de ilustrações que desenvolveu depois de dias idílicos de férias no meio da natureza. Another Random Day são relatos e fragmentos de um caderno de viagem, que prometem cenários capazes de transportar qualquer um para a dimensão do sonho. A artista marcará presença na exposição que decorre no Porto este sábado, dia 31 de outubro pelas 15h.

▲ A exposição a solo Another Random Day de Carolina Celas vais estar na Ó! Galeria no Porto © Instagram

Jardins e Quintas de Belas

Praça 5 de Outubro, Belas. Dia 31 de outubro, das 09h às 12h30. Entrada: entre 5 e 10 euros

Para quem gosta de passeios com história: um trajeto que promete juntar a riqueza histórico-cultural de Belas à paisagem natural que envolve esta vila do concelho de Sintra é a proposta da The Cooltours para este sábado. O percurso pedestre tem início no centro da vila onde, ainda hoje, se pode ver vestígios do antigo Paço Real. O circuito passa ainda por algumas quintas como a Quinta do Bonjardim, onde se jogou futebol pela primeira vez em Portugal, de forma não oficial, e onde ainda se verificam vestígios de uma antiga estrada romana. Neste programa, não faltarão também os famosos fofos de Belas e a ginjinha. Os preços dos bilhetes variam entre 5 e 10 euros e podem ser adquiridos aqui.

▲ O passeio pedestre irá explorar as quintas e jardins de Belas passando por locais históricos © Facebook

O Meu Primeiro FITEI

Teatro Helena Sá e Costa, Rua da Escola Normal 39, Porto. De 30 de outubro a 1 de novembro. Entrada: entre 4 e 6 euros

Para os mais novos: pela primeira vez, o FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica dirige-se ao público infantojuvenil e apresenta O Meu Primeiro FITEI, um mini-festival dedicado aos mais jovens e às famílias. Esta primeira edição acontece no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, com dois espetáculos: “Mapa”, de Fernando Mota, um espetáculo multidisciplinar sobre os conceitos de território e fronteira, pertença e liberdade; e “Coexistimos”, de Inês Campos, um espetáculo mais experimental, uma colagem de metáforas sobre o desafio de ser só um e querer ser tantos. De forma a estimular o acesso à cultura, na sexta-feira dia 30 de outubro, pelas 16h, o festival terá uma sessão online exclusiva para escolas. Já no sábado e no domingo, haverá uma primeira sessão às 11h e uma segunda sessão às 16h. Aconselha-se a reserva de bilhetes através do número 225 193 765 ou do e-mail thsc@esmae.ipp.pt

▲ Esta edição do FITEI dedicado aos mais novos acontece no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto © ESMAE

Halloween no Hard Rock Cafe Lisboa

Av. da Liberdade 2, Lisboa. De 28 de outubro a 1 de novembro

Para quem gosta de um bom susto: neste Halloween o Hard Rock Cafe Lisboa abre as suas portas com um “assustador” cocktail temático de edição limitada de 28 a 31 de outubro. O Halloween Hurricane é composto por Rum Bacardi Superior, uma mistura de sumos de laranja, manga, abacaxi e grenadine, finalizado com Rum Captain Morgan Dark e Amaretto, decorado com uma assustadora mão de caveira para testar os mais corajosos. Já na noite de dia das bruxas, pelas 21h, o Hard Rock “veste-se” a rigor criando um pacote de jantar e DJ session no valor de 41 euros. Na manhã de 1 de novembro, os sustos chegam às mini rock stars com uma história “arrepiante” contada e cantada. Este programa tem a opção de almoço, sendo que o bilhete de criança tem um custo de 13 euros e o bilhete de adulto fixa-se nos 21 euros.