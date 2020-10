Covid-19. Nunca houve tantas mortes e novos casos como nas últimas 24h

Mais de 60% dos novos casos surgiram no norte do país, segundo a DGS. São 2.831 confirmações de infeção nessa região do país, nas 24h até à meia-noite desta sexta-feira.

Em Lisboa e Vale do Tejo surgiram 1.357 novos casos (29% do total). A estes, juntam-se mais 334 casos no centro do país, 65 no Alentejo, 57 no Algarve, 8 nos Açores e 4 na Madeira.