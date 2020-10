Depois de ter avançado com um lay-off em abril, o grupo Global Media comunicou ao final da tarde desta sexta-feira aos trabalhadores que iria dar inicio a uma opção “inadiável” de despedimento coletivo.

Segundo o comunicado enviado aos trabalhadores, a que o Observador teve acesso, serão afetados “81 colaboradores, 17 dos quais jornalistas” em diferentes áreas da empresa.

“A evolução acentuadamente negativa do mercado dos media, agora mais evidente com a presente pandemia, precipitou os meios de comunicação social numa crise sem precedentes a que importa responder com fortes medidas de contenção. A profunda quebra de receitas do sector, em particular na área da imprensa, impõe à Global Notícias, Media Group, SA uma opção difícil, mas inadiável: iniciar um processo de despedimento coletivo que abrange 81 colaboradores, 17 dos quais jornalistas, em diferentes áreas da empresa”, refere a administração em comunicado.

https://observador.pt/2020/04/20/administracao-da-global-media-avanca-com-lay-off-para-garantir-sustentabilidade/