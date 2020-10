Faltou Pepe e faltou uma braçadeira. Mas falta principalmente o norte a esta equipa (a crónica do P. Ferreira-FC Porto)

Cinco jornadas, 10 pontos, terceiro lugar. À entrada para a visita desta sexta-feira ao P. Ferreira, o FC Porto estava na terceira posição, atrás dos dois principais rivais e a saber que, na melhor das hipóteses, igualava provisoriamente o Sporting no segundo lugar e ficava à espera de que os leões escorregassem no domingo com o Tondela. Algo que Sérgio Conceição, treinador dos dragões, garante que não tem qualquer influência naquele que é sempre o objetivo da equipa: ganhar.

“As vitórias são sempre obrigatórias, mesmo se estivéssemos em primeiro. Temos de ganhar para olhar para o segundo lugar e quando estivermos em segundo temos de ganhar para olhar para o primeiro lugar. Temos de ir atrás dessa perda de pontos que não estava na nossa ideia. No passado não podemos mexer, podemos tirar conclusões e melhorar. Conscientes da realidade, conscientes de que não podíamos perder pontos, mas é futebol, é o jogo. Faltou-nos uma pontinha de sorte mas não me quero agarrar a isso. É não cometer os mesmos erros e temos de olhar para o jogo de amanhã como uma final. Queremos estar até ao fim na luta pelo Campeonato”, disse o técnico, que na conferência de imprensa de antevisão à partida comentou ainda a possibilidade de o futebol voltar a parar devido ao aumentar dos números da pandemia em Portugal.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder P. Ferreira-FC Porto, 3-2 6.ª jornada da Primeira Liga Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) P. Ferreira: Jordi, Fernando Fonseca, Baixinho, Marcelo, Oleg, Luiz Carlos (Diaby, 74′), Eustáquio, Bruno Costa, Luther Singh (Uilton, 88′), Dor Jan (João Pedro, 83′), Hélder Ferreira (João Amaral, 74′) Suplentes não utilizados: Michael, Maracás, Lucas Silva, Martín Calderón, Adriano Castanheira Treinador: Pepa FC Porto: Marchesín, Corona, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Sérgio Oliveira (Fábio Vieira, 87′), Grujic (Luis Díaz, 45′), Uribe (Nakajima, 45′), Marega (Taremi, 66′), Evanilson (Felipe Anderson, 71′), Otávio Suplentes não utilizados: Diogo Costa, Nanu, Sarr, Romário Baró Treinador: Sérgio Conceição Golos: Dor Jan (11′), Eustáquio (43′), Sérgio Oliveira (gp, 45+7′), Bruno Costa (gp, 59′), Otávio (78′) Ação disciplinar: cartão amarelo a João Pedro (84′), a Sérgio Oliveira (84′)

“A minha principal preocupação é a de todas as pessoas, que é a doença, a pandemia, tirar muitas vidas e complicar a vida de muita gente. Tem sido um problema… Se vai parar ou não, se vamos ter público ou não, não me cabe a mim olhar para isso. No último jogo [Olympiacos] tivemos alguns adeptos e foi muito reconfortante. Olhamos para a realidade e olhamos para uma situação muito crítica (…) Espero que se encontre uma vacina para contrariar este maldito vírus”, comentou Sérgio Conceição, que esta sexta-feira comandava o FC Porto no sexto jogo em 14 dias, graças a uma maratona de três semanas europeias que só termina na próxima terça, com a receção ao Marselha.

Uma maratona que acabava por ter alguma influência no onze que Sérgio Conceição apresentava na Mata Real. Com Zaidu castigado, depois de ter sido expulso contra o Gil Vicente, e Luis Díaz já recuperado mas ainda fora do onze, o treinador ia mais longe e fazia alterações para lá das obrigatórias: Pepe ficava fora da ficha de jogo e era substituído por Diogo Leite, Fábio Vieira perdia a titularidade por troca com Grujic (que se estreava nas opções iniciais dos dragões) e Evanilson voltava a ser aposta no ataque. Do outro lado, Pepa não podia contar com Douglas Tanque, o possante avançado brasileiro, devido a uma lesão.

⌚️10' FCPF 0-0 FCP ????????Marko Grujic faz a estreia a titular no ????FC Porto e na ????????Liga Portuguesa; completa o 2.º jogo pelos dragões. Sérvios no ????FC Porto na ????????Liga Portuguesa:

225 J ????????Drulovic

2 J ????????Stepanov

1 J ???????? Kralj

1 J ????????Marko Grujic pic.twitter.com/Q7lMMbzofy — playmakerstats (@playmaker_PT) October 30, 2020

O FC Porto entrou com o objetivo de controlar os desígnios da partida, de forma natural, mas sempre sem grande capacidade para chegar ao último terço adversário. Otávio ocupava o corredor esquerdo, Marega o lado contrário e Evanilson aparecia na faixa central do ataque — mas os primeiros 10 minutos da partida fecharam sem que a equipa de Sérgio Conceição tivesse conseguido criar uma verdadeira oportunidade de golo. Do outro lado, na primeira aproximação à baliza, o P. Ferreira mostrou um nível elevado de eficácia e abriu o marcador: Corona deixou Dor Jan isolado com um corte infeliz e o avançado israelita, que foi titular pela primeira vez esta sexta-feira, conseguiu marcar na recarga a uma primeira defesa de Marchesín (11′).

O FC Porto soube reagir e instalou-se por completo no meio-campo adversário, com Evanilson e Grujic a ficarem perto de empatar logo nos instantes seguintes, o primeiro com um remate para defesa de Jordi e o segundo com um cabeceamento ao lado (14′). Sérgio Oliveira protagonizou a melhor oportunidade dos dragões, com um livre direto que esbarrou no poste da baliza pacense (23′), e Luther Singh respondeu do outro lado ao atirar ao lado depois de deixar Mbemba para trás em velocidade (33′). E foi precisamente Singh que, poucos minutos depois, acabou por voltar a bater Marchesín. O avançado apareceu ao segundo poste a finalizar um cruzamento de Fernando desviado por Dor Jan (38′) mas o lance acabou anulado pelo VAR, que considerou que o israelita fez falta sobre Mbemba quando tentou chegar à bola. No meio dos protestos, Pepa foi expulso por Nuno Almeida.

???????? 44' | Paços de Ferreira 2-0 Porto Após apenas 10 acções com bola, Marega já acumula 6 perdas de posse#LigaNOS #FCPFFCP pic.twitter.com/tjwZba6zfq — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) October 30, 2020

Ainda assim, o segundo golo do P. Ferreira apareceu mesmo e ainda antes do final da primeira parte. Numa jogada em que a defesa do FC Porto pareceu congelar, Hélder Ferreira recebeu um passe a rasgar na direita e cruzou atrasado para a entrada da grande área, onde Eustáquio surgiu a rematar de primeira (43′). O mesmo Eustáquio que, já nos descontos, tocou com a mão na bola na grande área e cometeu o penálti que deu a Sérgio Oliveira a oportunidade de reduzir a desvantagem (45+7′). Na ida para o intervalo, o FC Porto estava a perder, ainda que já pela margem mínima, e estava a pecar principalmente no setor defensivo: a zona mais recuada da equipa de Sérgio Conceição, onde Pepe não estava, parecia não ter capacidade para acompanhar as arrancadas rápidas e intensas dos homens mais adiantados do Paços. Por outro lado, o ataque dos dragões estava algo previsível e pouco criativo, sem ideias para asfixiar o adversário no último terço.

???????? INTERVALO | Paços de Ferreira 2 – 1 Porto Golos e polémica qb (para os próximos dias), com "castores" a surpreenderem o campeão nacional na 1ª parte

???? Powered by @betpt #LigaNOS #FCPFFCP pic.twitter.com/XuZwc11v2u — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) October 30, 2020

