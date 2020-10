O campeão FC Porto abre esta sexta-feira a sexta jornada da I Liga de futebol, pressionado a vencer na visita ao Paços de Ferreira, num momento em que está já a cinco pontos do líder Benfica.

Uma derrota em casa com o Marítimo (3-2) e um empate fora, com o Sporting (2-2), deixam a equipa no terceiro lugar do campeonato, atrás de Benfica, 100% vitorioso, com 15 pontos, e do Sporting, segundo classificado, com 13, mais três do que os ‘dragões’.

Em Paços de Ferreira, diante do 14.º classificado, e numa casa em que o FC Porto perdeu pontos em três das quatro últimas visitas para a I Liga (uma vitória, duas derrotas e um empate), o lateral Zaidu, expulso na última ronda, será baixa garantida nos portistas.

A viagem a Paços de Ferreira antecede novo jogo na Liga dos Campeões, com a equipa treinada por Sérgio Conceição a disputar na terça-feira a terceira jornada, na qual recebe aos franceses do Marselha, orientados por André Villas-Boas, antigo treinador do clube.

O Sporting só entra em campo no domingo, em jogo em que recebe o Tondela (13.º), e o Benfica apenas na segunda-feira, com a visita ao Boavista (17.º), a fechar a sexta jornada, já depois de Sporting Braga, quarto colocado, receber o Famalicão (nono).