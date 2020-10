Glenn Greenwald, um dos fundadores do portal de investigação The Intercept, bateu com a porta acusando a direção do portal de “censura” por, alega, terem impedido que Greenwal publicasse um artigo muito crítico para Joe Biden, candidato democrata às eleições dos EUA. O jornalista, que ganhou notoriedade por publicar as histórias contadas por Edward Snowden, garante que a direção do jornal quis que fossem excluídas as parte do texto onde se falava dos negócios do filho de Biden na China e na Ucrânia.

Numa longa exposição, Greenwald diz que está “completamente irreconhecível” o portal de informação que ajudou a fundar em 2013. “As mesmas tendências de repressão, censura e homogeneidade ideológica que afetam a imprensa nacional, de uma forma geral, engoliram o órgão de comunicação que ajudei a fundar”, diz Greenwald, algo que acabou por “culminar na censura” de um dos seus artigos.

A direção do portal recusa a acusação e diz que Greenwald tem “distorções e imprecisões” no seu texto. O jornal irá apresentar a sua versão dos acontecimentos mas, para já, limita-se a dizer que “é importante deixar claro que o nosso objetivo em editar o seu trabalho era assegurar que seria rigoroso e justo”. Na opinião da direção do jornal, o texto que Greenwald queria publicar era uma tentativa de “reciclar as acusações duvidosas de uma campanha política – a de Donald Trump – e branqueá-las como se fosse jornalismo”.