Várias escolas e uma instituição de Lisboa foram vandalizadas com mensagens racistas e xenófobas nas suas fachadas. Para já, os alvos foram a Universidade Católica Portuguesa, a Escola Secundária Eça de Queirós, e o Centro de Acolhimento para Refugiados. As afrontas começaram a ser difundidas através da rede social twitter, esta manhã, por alunos das próprias escolas, que desencadearam uma corrente de denúncias.

Hoje na UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA. Mas calma, Portugal não é racista ❤️ pic.twitter.com/MRor0pDiEE — nana (@_marianaflopes) October 30, 2020

Os responsáveis das entidades já vieram comentar os atos de difamação, repudiando o vandalismo. Em declarações à Rádio Observador, a Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, considerou um ataque à instituição e aos seus valores, afirmando que as mensagens são “absolutamente inadmissíveis”.

Não é a primeira vez que algumas das escolas acordam com este tipo de mensagens nas suas paredes.

A diretora do Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, Maria Eugénia Coelho, mostrou repulsa pelas mensagens escritas na secundária. Ao Observador a docente disse que foram os próprios alunos que se dirigiram à direção para delatar o caso, com a iniciativa de “pintar sobre estas palavras de ódio”. É a segunda vez que a situação se repete na Eça de Queirós.

A diretora da Escola Secundária António Damásio confirmou também as mensagens racistas escritas nas suas paredes, repudiando os atos e defendendo os direitos fundamentais de igualdade.

chego à escola e deparo me com esta merda.

Isto é nojento e muito grave!!! pic.twitter.com/WoxZFIsyCf — vilarinho (@denisovichbitch) October 30, 2020

O Conselho Português para Refugiados afirmou igualmente que as suas instalações tinham sido vandalizadas. A organização publicou uma nota no Facebook onde se pode ler: “Após os atos de vandalismo com frases xenófobas e racistas nas paredes exteriores do Centro de Acolhimento para Refugiados, o Conselho Português para os Refugiados (CPR) reafirma o seu repúdio contra qualquer atitude de ódio e violência na sociedade portuguesa, prosseguindo a sua missão e trabalho na promoção e defesa dos Direitos Humanos”.

A última escola que relatou atividade deste género foi a Escola Secundária de Sacavém, que pela terceira vez tem de limpar as suas paredes.

Foi com este "bom dia" que os alunos das escolas da Portela, Olivais e Sacavém foram recebidos.

É a segunda vez que a escola pública é alvo destas pichagens de extrema-direita. Os estudantes dizem NÃO ao racismo e à xenofobia

Os portugueses dizem NÃO ao racismo e à xenofobia! pic.twitter.com/YyqGlhiZ5u — Iara Sobral (@iaradsobral) October 30, 2020

