A economia portuguesa cresceu 13,2% no terceiro trimestre, na comparação com o trimestre anterior. Mas a economia, em termos homólogos, contraiu-se em 5,8%, diz o INE.

Em nota publicada esta sexta-feira, o INE diz que “no 3º trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) em termos reais registou uma redução homóloga de 5,8%, após a forte contração de 16,4% no trimestre anterior. A redução menos intensa do PIB no 3º trimestre ocorreu no contexto de reabertura progressiva da atividade económica, que se seguiu à aplicação de medidas de contenção à propagação da Covid-19 com forte impacto económico nos primeiros dois meses do segundo trimestre”.

A evolução do PIB deveu-se sobretudo ao comportamento da procura interna, que registou um contributo para a variação homóloga do PIB consideravelmente menos negativo que o observado no trimestre anterior, traduzindo principalmente a menor contração do consumo privado. O contributo negativo da procura externa líquida foi menos acentuado no 3º trimestre, em resultado da recuperação mais significativa das Exportações de Bens e Serviços que a observada nas Importações de Bens e Serviços, devido em grande medida à evolução das exportações de bens, uma vez que as de serviços mantiveram reduções expressivas.”

No segundo trimestre de 2020, tinha sido registada uma variação em cadeia de -13,9%. “Este resultado é também explicado, em larga medida, pelo expressivo contributo positivo da procura interna para a variação em cadeia do PIB, após um contributo fortemente negativo no 2º trimestre”, afirma o INE, acrescentando que “o contributo da procura externa líquida passou de muito negativo no trimestre anterior para positivo, verificando-se um crescimento acentuado das exportações de bens”.

PIB espanhol recupera 16,7% no 3.º trimestre face ao anterior mas queda anual é de 8,7%

Seguindo uma trajetória semelhante, a economia espanhola cresceu 16,7% no terceiro trimestre face ao anterior, com o regresso da atividade económica após meses de confinamento que provocaram uma queda histórica no segundo trimestre de 17,8%, segundo o Instituto Nacional de Estatística espanhol.

Em termos anuais, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 8,7% em relação ao terceiro trimestre de 2019, embora a taxa seja 12,8 pontos percentuais inferior à contração de 21,5% do trimestre anterior. Em cadeia, a procura interna (consumo e investimento) contribuiu com 15 pontos percentuais para o crescimento durante o terceiro trimestre, enquanto a procura externa (exportações e importações) contribuiu com 1,7 pontos.

Todos os setores de atividade registaram crescimentos trimestrais significativos, exceto a agricultura, que cresceu apenas em 0,2%, visto ter sido uma das atividades que se manteve durante o confinamento. A indústria cresceu 27,4% no trimestre, a construção 22,5% e os serviços 15%, embora com um aumento significativo de 42,5% para os subsetores do comércio, transportes e hotelaria, algumas das atividades mais afetadas no segundo trimestre.

Fazendo a comparação com um ano antes, apenas a agricultura cresceu (5%), enquanto o resto dos setores continuaram a diminuir, com decréscimos de 3,6% para a indústria, 11% para a construção e 9,8% para os serviços, onde houve uma contração de 22% no comércio, transportes e hotelaria.

Economias da zona euro e UE com subidas recorde em cadeia no 3.º trimestre

A tendência é comum a quase todos os países. As economias da zona euro e da União Europeia (UE) registaram no terceiro trimestre as maiores subidas em cadeia da série, tendo crescido, respetivamente, 12,7% e 12,1% face aos três meses anteriores, estima o Eurostat.

Na zona euro, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 12,7% entre julho e setembro, depois de ter recuado 11,8% entre abril e junho, o maior crescimento desde o início das séries cronológicas, em 1995. Na variação homologa, no entanto, o PIB da zona euro caiu 4,2%, um abrandamento face ao recuo de 14,8% do trimestre anterior

Na UE, a subida de 12,15% do PIB no terceiro trimestre, face ao recuo de 11,4% no anterior, é também a maior desde o início da série temporal. Na comparação homóloga, o PIB dos 27 Estados-membros recuou 3,9%, que se compara com o de 13,9% registado entre abril e junho. O gabinete estatístico europeu alerta, no entanto, que esta estimativa se baseia em fontes de dados incompletos que serão objeto de revisão.